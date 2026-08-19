La actriz Hayden Panettiere y su madre, Lesley Vogel, en una foto de archivo. (Foto: AFP)
La actriz Hayden Panettiere y su madre, Lesley Vogel, en una foto de archivo. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Lesley Vogel, madre y exrepresentante de Hayden Panettiere, se pronunció tras la muerte de la actriz de ‘Héroes’, ocurrida el domingo 16 de agosto. Aunque ambas se encontraban distanciadas, la productora destacó el talento de su hija y señaló que la industria del entretenimiento puede resultar especialmente exigente para quienes comienzan en ella desde jóvenes.

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