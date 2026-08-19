Lesley Vogel, madre y exrepresentante de Hayden Panettiere, se pronunció tras la muerte de la actriz de ‘Héroes’, ocurrida el domingo 16 de agosto. Aunque ambas se encontraban distanciadas, la productora destacó el talento de su hija y señaló que la industria del entretenimiento puede resultar especialmente exigente para quienes comienzan en ella desde jóvenes.

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“Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos y pienso que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento enfrentan dificultades. Es una industria muy exigente y desafiante, y no es inusual que, lamentablemente, encuentren el camino equivocado” , declaró Vogel a NBC News.

La madre de la actriz también consideró que Hayden habría perdido el rumbo durante los últimos años de su vida.

“Creo que se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo, y creo que Hayden, tristemente, perdió el rumbo, y desearía que hubiera sido diferente. Desearía que hubiera seguido siendo fiel a sí misma porque tenía muchas cualidades increíbles”, sostuvo.

Vogel también recordó a su hijo Jansen Panettiere, hermano menor de Hayden y actor, quien murió en 2023 a los 28 años debido a problemas cardíacos.

“Siento que ella está con su hermano y que están en paz” , expresó la productora.

Madre de Hayden Panettiere cuestiona a su exnovio

Durante la entrevista, Vogel cuestionó la presencia de Brian Hickerson, expareja de Hayden Panettiere, junto a la actriz cuando falleció.

La madre de la intérprete señaló que su familia había intentado alejar a Hickerson de la vida de Hayden y manifestó que tenía previsto conversar con un detective debido a las sospechas que mantiene sobre el exnovio de su hija.

“Esta persona en su vida, de la que llevábamos tiempo alejándolo de ella, estuvo con ella en su muerte y ese era Brian Hickerson” , afirmó Vogel.

Panettiere y Hickerson se conocieron en 2018, después de que la actriz terminara su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko. Su relación estuvo marcada por denuncias de violencia y abuso.

Hickerson fue arrestado en 2019 por violencia doméstica grave. Tras un nuevo incidente reportado en 2020, fue sentenciado en 2021 a 45 días de cárcel por dos cargos de agresión contra la actriz.

Vogel indicó que cuenta con poca información sobre la investigación en curso, pero reiteró sus cuestionamientos por la presencia de Hickerson junto a su hija en sus últimos momentos.

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