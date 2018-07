La mamá de Selena Gómez revela por qué no defiende a su hija

Selena Gómez es una de las cantantes y actrices de Hollywood más exitosas, sin embargo, desde que inició su carrera ha sido víctima de 'haters'. Ante esta situación, su madre, Mandy Teefey, se ha mantenido al margen. Hace poco, fue cuestionada por no apoyar públicamente a su hija.

"¿Qué piensas del odio que Selena siempre está recibiendo? ¿Por qué no la defiendes? ", le preguntó un fan a la productora en Instagram. La mamá de Selena Gómez respondió: "El odio no vale la pena. Protejo a todos los que amo, pero el odio es ignorancia, y viviría en un mundo de odio si me sentara en línea luchando contra la ignorancia ".

Teefey publicó este mensaje en Instagram intentando apagar la sección de comentarios diciendo que se estaba convirtiendo en un "festival de odio".



La madre de Selena Gómez dejó claro que no quiere prestarle ningún tipo de atención a los comentarios negativos y a las críticas que solo buscan destruir.

"Todos deberían cerrar los ojos y quedarse dormidos con un poco de amor en su corazón. Tal vez puedan despertar con un poco más de esperanza", concluyó.

Hace unos días, Teefey compartió con sus seguidores un adorable video de Selena de pequeña. En esta grabación de 1997, se ve a la cantante de 5 años contando que es lo que ha hecho en el colegio.