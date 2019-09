Mara Wilson y otros actores infantiles con sorprendentes cambios de carreras | FOTOS

A pesar de lo glamoroso que parece la profesión de la actuación, esta también viene con sus problemas y preocupaciones que no todas las personas soportan al paso de los años.

En esta lista incluimos a varios actores infantiles que por diversos motivos dejaron de tener a la actuación como su principal profesión, aunque, curiosamente, en todos los casos mantienen un vínculo a su exprofesión.

1. Mara Wilson ("Matilda") - Escritora

(Foto: AFP)

Mara Wilson incursionó en la actuación participando en varios comerciales de televisión antes de conseguir un rol en la película "Mrs. Doubtfire" (1993) junto a Robin Williams. Luego de esa cinta, la actriz protagonizó filmes como "Matilda" (1996) y "A Simple Wish" (1997) antes de retirarse de la actuación en el 2000.

En una entrevista de 2013 Wilson señaló que ahora se quiere enfocar en su carrera como escritora y que para ella la actuación es ahora un hobby.

"Todavía me gusta actuar en teatro, pero el día a día de ser un actor es demasiado cansado y agotador. Hay partes aquí y allá que me gustaría hacer, pero no son tan interesantes como el escribir", dijo en una entrevista a Parade.

Si bien actualmente se concentra en su carrera como autora (hasta la fecha ha publicado dos libros), Wilson no ha podido evitar mantener sus vínculos con Hollywood y en el 2015 participó en el filme "Billie Bob Joe". Además ha participado en el podcast "Welcome to Night Vale", hizo un cameo en un episodio de "Broad City" y da voz a uno de los personajes de "BoJack Horseman".

2. Danica McKellar ("Los años maravillosos") - Autora de libros educativos

(Foto: Reuters)

Recordada principalmente por su rol como Gwendolyn Cooper ("Winnie") en "Los años maravillosos", McKellar ha continuado actuando en sus años adultos, apareciendo incluso en shows como "How I Met Your Mother" y "The Big Bang Theory". Sin embargo, es más interesante notar que también ha sido autora de varios libros para enseñar matemáticas a niñas de manera didácticas y combatir el estereotipo que dice a las escolares que "las matemáticas y las ciencias no son para ellas".

3. Josh Saviano ("Los años maravillosos") - Abogado

(Foto: Difusión/Twitter de Saviano)

Otro actor que se hizo famoso en "Los años maravillosos". Saviano interpretó a Paul Joshua Pfeiffer, el mejor amigo de Kevin Arnold (Fred Savage). Luego de graduarse en Ciencias Políticas en la Universidad de Yale, Saviano trabajó como abogado en la ciudad de Nueva York. Actualmente tiene su propia firma JDS Legal y una empresa que asesora a celebridades llamada Act 3 Advisors.

Entre 2014 y 2016 volvió a actuar, aunque en el papel de un abogado, en tres capítulos de la serie "Law & Order: Special Victim Unit".

4. Mary-Kate y Ashley Olsen ("Tres por tres") - Diseñadoras de moda

(Foto: Reuters)

Conocidas conjuntamente como las gemelas Olsen, ambas comenzaron trabajando en la serie "Tres por tres" ("Full House"), compartiendo el papel de Michelle Tanner. Aunque continuaron su carrera de actuación hasta principios del 2010 (participando en más de 100 producciones entre ambas), dedicaron la mayor parte de su atención a sus diversas marcas de moda de alta gama. Actualmente ambas son principalmente empresarias.

5. Carrie Henn ("Aliens") - Maestra de primaria



(Foto: Difusión)

Conocida por su papel como Newt en "Aliens", Henn no participó en más películas luego de su icónico papel junto a Sigourney Weaver.

Según esta entrevista a Wired en 2016, Henn trabaja como maestra de primaria en un colegio de California, donde a veces sus alumnos le traen DVDs de "Aliens" para que firme.

A pesar de que sus días frente a las cámaras han terminado, Henn todavía asiste a convenciones que celebran la franquicia de ciencia ficción.

6. Jonathan Ke Quan ("The Goonies") - Coordinador de dobles de acción

(Foto: Captura de YouTube/Difusión)

Recordado por su papel como Short Round en "Indiana Jones and the Temple of Doom" (1984) y 'Data' en "The Goonies" (1985), Ke Quan continuó su carrera trabajando en películas japonesas y hongkonesas. Además trabajó como coordinador de dobles de acción en los filmes "X-Men" y "The One".

7. Ariana Richards ("Jurassic Park") - Artista

(Foto: Difusión)

Richards es recordada por su rol como Lex en "Jurassic Park" (1997). Si bien continuó actuando hasta el 2001, incluyendo un papel principal en la película "The Princess Stallion", Richards posteriormente se dedicó al arte. Curiosamente, según lo que ella cuenta en una entrevista, ella pintaba incluso durante el rodaje de "Jurassic Park" y le regaló una de sus acuarelas al director Steven Spielberg, quien todavía la conserva como parte de su colección.