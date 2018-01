Tras su fulgurante aparición en “El lobo de Wall Street”, Margot Robbie se consolidó como estrella de Hollywood gracias a su papel de Harley Quinn en "Suicide Squad", taquillero filme que no convenció a los críticos.

La actriz australiana alcanzó notable éxito por esta película, sin embargo tuvo que afrontar amenazas, incluso de muerte, por su interpretación de la novia del Joker en la película de Warner y DC.

“Estás a punto de aparecer en una película de cómics y es el peor de los casos de lo grande y atemorizante que puede llegar a ser. Aprendes cosas por el camino, como cuando recibes amenazas de muerte”, indicó Robbie.

Es inteligente que un equipo de seguridad controle a quienes las enviaron para ver si hay antecedentes de violencia, ya que necesitarás saber si necesitas seguridad para asistir a ciertos eventos. Y cada vez que haces uno de esos barridos cuesta 2 mil dólares, así que debes tenerlo en cuenta cuando te metes en esto", agregó.

Dijo, además, que estos hechos modificaron de manera irremediable, y con apenas 26 años, la forma de encaminar su carrera profesional.

“Es como, ‘de acuerdo, este es un tipo diferente de carrera’. Porque entonces siempre necesitas hacer un trabajo que financieramente pueda apoyar este estilo de vida”.

“No puedes simplemente hacer películas indie por el resto de tu vida porque esa película cambió todo y ahora tienes que poder pagar la seguridad. Ojalá alguien me hubiera explicado muchas cosas desde el principio. No me habría molestado la posición en al que me encontraba porque hubiera sabido en qué me estaba metiendo”, acotó la actriz.

Margot Robbie volverá a dar vida a Harley en “Suicide Squad 2”, cuya producción se rumorea comenzará en octubre de 2018.