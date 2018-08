Marilyn Monroe: la diva que murió atormentada por sus depresiones

La trágica muerte de Marilyn Monroe, uno de los mayores mitos sexuales de Hollywood, que bajo esa coraza de rubia despampanante y arrebatadora, escondía una fragilidad a flor de piel, producto de una infancia rota de cuyos fantasmas nunca logró escapar; ocasionó impacto en todo el mundo, y es que revelaron que la actriz se suicidó debido a una sobredosis de barbitúricos y somníferos.

La diva estadounidense murió a los 36 años dejando un imperio fascinante y una historia marcada por la desdicha. Creció en hogares de acogida mientras su madre estaba ingresada en un psiquiátrico. Nunca conoció a su padre. Se casó tres veces, pero nunca encontró la lealtad ni la cercanía de sus parejas. Nunca fue feliz.

Tras empezar a modelar en traje de baño, adoptó el apellido Monroe por ser el de la familia de su madre y se impuso el sobrenombre artístico de Marilyn en recuerdo de Marilyn Miller.

Poco podía imaginar por entonces que la sesión de fotos desnuda que hizo en 1949 alcanzaría un estatus legendario tras su publicación en las páginas de la revista Playboy cuatro años después, lo que coincidió con el comienzo de su noviazgo con la leyenda del béisbol Joe DiMaggio.La relación no fue duradera.

Monroe luchó por demostrar que podía ser considerada una actriz seria ("Bus Stop", 1956), a lo que contribuyó su nuevo matrimonio, esta vez con el dramaturgo Arthur Miller, quien supo encaminarla y hacer que brillara como nunca. Se divorciaron en 1960.

Marilyn Monroe interpretó a un sinfín de "rubias tontas" en Hollywood, pero no fue una de ellas. Se alzó con tres Globos de Oro -ganó como mejor actriz de comedia por "Some Like It Hot" (1959) y los otros dos fueron honoríficos como la actriz favorita del público-, fue nominada en dos ocasiones a los BAFTA británicos -como mejor actriz extranjera, por "The Seven Year Itch" (1955) y "The Prince and the Showgirl" (1957)- y grabó sus huellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1960.

Desde finales de la década de 1940, apareció en muchos pequeños papeles, gracias a un contrato con Twentieth Century-Fox; durante esa etapa se destacan sus participaciones en “The Asphalt Jungle” (1950), y “All About Eve” (1950). Su primer papel protagónico lo obtuvo en la cinta de 1952 “Don't Bother to Knock”.

Su período de mayor popularidad sucedió a partir del año siguiente, cuando encabezó películas como “Gentlemen Prefer Blondes” (1953), “How to Marry a Millionaire” (1953) y “The Seven Year Itch”. Tras matricularse en el Actor's Studio, fue alabada por la crítica por su labor en Bus Stop (1956).

Simultáneamente, en colaboración con el fotógrafo Milton Greene, fundó la Marilyn Monroe Productions. Su protagónico más elogiado fue el Sugar Kane para la película de Billy “Some Like it Hot”(1959). En sus últimos años actuó en películas como “Let's Make Love” (1960) y “The Misfits” (1961), escrita por su cónyuge Arthur Miller.

Nada hacía presagiar la muerte de Marilyn Monroe aquel fatídico 5 de agosto de 1962, víctima de una sobredosis de barbitúricos en su residencia de Brentwood (California). Murió sola, atormentada por sus depresiones y dejando esa eterna imagen de glamour y sensualidad, a la que siempre acompañará un imperturbable halo de misticismo.