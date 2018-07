Mark Hamill: "final de 'Star Wars' es agridulce sin Carrie Fisher"

La semana pasada se anunció que "Star Wars: Episodio IX" volverá a mostrar a Carrie Fisher como la princesa Leia Organa al recopilar escenas de la película anterior, "Star Wars: The Last Jedi", que no fueron utilizadas.



El actor Mark Hamill utilizó su cuenta de Twitter para hacer comentarios sobre lo difícil que será regresar al set de grabación de "Star Wars" y no ver a su amiga y colega Carrie Fisher, quien hizo el papel de su hermana.

"Es agridulce enfrentar el capítulo final sin ella (Carrie Fisher). Ella es simplemente irremplazable", inició el comunicado.

"Estoy encontrando consuelo en el hecho de que ella no será reemplazada y me encantaría saber la reacción mundial de aquellos que oyeron las noticias", agregó.

Junto al mensaje el actor compartió dos fotografías de ambos. Una de jóvenes y otra del episodio VII de "Star Wars".

“No ones ever really gone” — Rebecca (@rxbeccax) 29 de julio de 2018

El actor de 66 años será visto en la película repitiendo su papel de Luke Skywalker, a pesar de que parece morir al final de "Star Wars: The Last Jedi".

El director de la última trilogía de "Star Wars", JJ Abrams, dijo que nunca tuvo en mente que Leia fuera interpretada por otra actriz o que la recrearan utilizando imágenes generadas por computadora (CGI).



Dijo que se usaran imágenes inéditas y que esta película permitirá "honrar el legado de Carrie" y encontrar "una conclusión verdaderamente satisfactoria para la saga de Skywalker".