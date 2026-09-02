Más de 180 figuras de la industria de Hollywood, entre actores, directores y celebridades judías, firmaron una carta en defensa de Mark Ruffalo, después de que Paramount lo acusara de antisemitismo por sus críticas a la polémica fusión con Warner Bros. Discovery (WBD).

La carta, a la que tuvo acceso la revista Variety, cuestiona duramente las declaraciones del conglomerado contra el actor y considera que sus críticas forman parte de un debate legítimo sobre la operación empresarial.

“Calificar a Mark Ruffalo de antisemita por cuestionar una fusión corporativa masiva no solo es absurdo, sino que es una forma peligrosa de silenciar la crítica legítima”, reza la carta, según la información de la revista.

Joaquin Phoenix y otras figuras firman la defensa

Entre los nombres que respaldaron a Ruffalo aparecen figuras de peso de Hollywood como Joaquin Phoenix, Todd Haynes y la actriz Hannah Einbinder.

Einbinder se ha convertido además en una de las voces más críticas de la industria frente a la intervención de Israel en territorio palestino.

Mark Ruffalo es un actor, actor de voz, productor y director estadounidense. (Foto: Jung Yeon-je / AFP) / JUNG YEON-JE

Los firmantes rechazaron que las acusaciones de antisemitismo sean utilizadas para desacreditar las críticas del actor y defendieron la posibilidad de cuestionar públicamente las decisiones empresariales y políticas de los grandes conglomerados de medios.

“Basta ya de instrumentalizar de forma falsa y peligrosa las acusaciones de antisemitismo contra quienes tienen el valor de señalar lo obvio: que el ataque contra el pueblo palestino y el ataque contra nuestras libertades en casa están profundamente interconectados, y que no hay nada de antisemita en reconocer ese hecho”, agrega el escrito.

La dura crítica contra la fusión de Paramount y WBD

La carta también cuestiona la operación entre Paramount y Warner Bros. Discovery, una transacción valorada en aproximadamente 111.000 millones de dólares.

Los artistas sostienen que la operación tendría consecuencias que irían mucho más allá de la unión de dos grandes compañías audiovisuales.

“Una simple combinación de dos enormes multinacionales. Sí, destruirá miles y miles de puestos de trabajo. Sí, consolidará aún más el control oligárquico de nuestros medios de comunicación. Sí, ahogará la competencia y la creatividad en la producción y distribución de cine y televisión”, indicaron.

Los firmantes también vincularon la operación con sus preocupaciones sobre el futuro de la inteligencia artificial, la concentración empresarial y el control sobre los contenidos que consume el público.

“El camino de la IA hacia WarnerMount (acrónimo de Warner y Paramount) pasa por Gaza, y Ellison (familia propietaria del conglomerado de medios) nos ha dejado claro en repetidas ocasiones el mundo orwelliano que nos tiene reservado mientras consolida el control sobre lo que vemos y cómo lo vemos, sabiendo que mientras miramos, él y su corrupta camarilla siempre nos estarán vigilando”, sentencia la carta.

¿Cómo comenzó la disputa entre Mark Ruffalo y Paramount?

La controversia comenzó después de que Ruffalo criticara públicamente la macrofusión propuesta entre Paramount y WBD.

El actor cuestionó las dimensiones de la operación y, en sus declaraciones, también acusó a la familia Ellison de ser cómplice del “genocidio” contra los palestinos.

En la miniserie "Task", Mark Ruffalo asume el rol principal de Tom, un agente del FBI al mando de un grupo especial (Foto: HBO)

La respuesta de Paramount elevó la tensión. Un portavoz de la compañía acusó a Ruffalo de recurrir a “tópicos antisemitas” bajo el pretexto de expresar su oposición a una disputa comercial.

Ahora, el respaldo de más de 180 figuras de Hollywood vuelve a colocar el enfrentamiento en el centro del debate sobre la fusión, la concentración de los medios y los límites de la crítica pública en la industria del entretenimiento.

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