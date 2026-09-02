El actor estadounidense Mark Ruffalo asiste a una audiencia pública de una comisión del Parlamento Europeo el 5 de febrero de 2020. (Foto de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
El actor estadounidense Mark Ruffalo asiste a una audiencia pública de una comisión del Parlamento Europeo el 5 de febrero de 2020. (Foto de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
/ KENZO TRIBOUILLARD
Por Redacción EC

Más de 180 figuras de la industria de Hollywood, entre actores, directores y celebridades judías, firmaron una carta en defensa de Mark Ruffalo, después de que Paramount lo acusara de antisemitismo por sus críticas a la polémica fusión con Warner Bros. Discovery (WBD).

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