Marvel Studios: estos son los actores que formarán parte de la fase 4 del MCU

Marvel Studios arrasó en la Comic-Con de San Diego (EE.UU.) al detallar sus ambiciosos planes para el futuro, que incluyen cintas como "The Eternals", "Black Widow", "Thor: Love and Thunder" con Natalie Portman como diosa del trueno, y una película sobre Blade con Mahershala Ali de estrella.

La presentación de Marvel Studios era la más esperada en la 50 edición de la Comic-Con y la compañía la comenzó a lo grande al anunciar que "Vengadores: Endgame" (2019) superó oficialmente a "Avatar" (2009) como la película más taquillera de la historia sin tener en cuenta la inflación.

"Vengadores: Endgame" culminó 23 películas de extraordinaria narración entrelazada con las que Marvel ha triunfado en todo el mundo en la última década, pero esta cinta dijo adiós a emblemáticos personajes como Iron Man (Robert Downey Jr.) o Capitán América (Chris Evans) por lo que la Comic-Con figuraba como el lugar elegido para que se conocieran los proyectos en el horizonte del estudio.

"La saga Infinity" está completa", proclamó el último fin de semana el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien fue el encargado de explicar "la fase cuatro" del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), que incluirá tanto largometrajes como series de televisión para el nuevo servicio digital Disney+.

Entre las series, figuran "Loki", con Tom Hiddleston como protagonista; "Hawkeye", de la mano de Jeremy Renner; "The Falcon and the Winter Soldier", encabezada por Anthony Mackie y Sebastian Stan; "WandaVision", liderada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany; y la serie de animación "What if...?" son las bazas de Marvel para expandir su descomunal éxito en la pequeña pantalla.

En la galería que abre esta nota, un recuento en imágenes de los actores que le darán vida a esta nueva etapa de Marvel, la llamada fase 4 del MCU.