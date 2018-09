Matthew McConaughey se convirtió en héroe de su familia al salvar la vida de su hijo

El actor estadounidense Matthew McConaughey, protagonista de "Interestelar" reveló uno de los pasajes más difíciles que ha atravesado y cómo salvó la vida de su hijo de seis meses.

El intérprete se presentó en el programa “Tonight Show” de Jimmy Fallon y participó del segmento “confesiones verdaderas”, parte del programa en donde los participantes deben averiguar si las historias contadas por los otros son verdaderas.

Sin duda, la confesión de Matthew fue la que se robó la noche al narrar que durante su visita al Gran Cañon, Arizona, tuvo que hacer un arriesgado movimiento para salvar la vida de su menor hijo.

"Fui abordado por un carnero de montaña al borde del Gran Cañón y tuve que lanzar a mi hijo Levi de 6 meses (ahora tiene 10 años) por los aires, hacia mi esposa, para salvarlo", contó el actor.

El ganador de un premio Oscar contó que estaba disfrutando de un picnic con su esposa, Camila Alves, y su pequeño bebé, cuando apareció un carnero salvaje para irrumpir su almuerzo.

El actor dijo que los ladridos de su perro, quien también los acompañó, fueron los que alarmaron más al animal salvaje. Esta escena hizo despertar el instinto de protección de Matthew.

¿Cómo salvó a su hijo? Matthew McConaughey lanzó al bebé en el aire a Camila quien había logrado esquivar al animal y ya se encontraba abajo de la montaña. Una acción arriesgada, pero eficaz. Al ver que Levi y su esposa estaban a salvo, el actor se las ingenió para escapar.

"Agarré una pequeña rama y me puse detrás de ella para protegerme. Era un arbusto de cereza casi tan grande como mi dedo meñique y pensé: 'Esto no me va a salvar en absoluto. Intenté una estrategia lo más ‘Yoda’ posible con este carnero y dije, 'Esta vez no seré yo', y el animal estaba tirando patadas en la tierra y todo", señaló Matthew McConaughey.

Finalmente el actor logró ahuyentar al carnero y entendió por qué fue atacado.

"Estábamos entre él y todas sus hembras, él no quería ningún otro olor masculino en su montaña. Mi actitud fue: 'Es tú montaña, señor'", precisó Matthew McConaughey.

Actualmente, la familia ha crecido e incluye a los pequeños Vida y Livingston, de 8 y 5 años respectivamente.