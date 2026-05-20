Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Perry, quien encarnó al neurótico y sarcástico Chandler Bing en "Friends", falleció a los 54 años en 2023 | (Foto: AFP)
Perry, quien encarnó al neurótico y sarcástico Chandler Bing en "Friends", falleció a los 54 años en 2023 | (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Desde piezas de Banksy hasta el último libreto de “Friends”: decenas de artículos personales de Matthew Perry están disponibles en una subasta en Estados Unidos que donará sus fondos a la fundación filantrópica del fallecido actor.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.