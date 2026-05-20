Desde piezas de Banksy hasta el último libreto de “Friends”: decenas de artículos personales de Matthew Perry están disponibles en una subasta en Estados Unidos que donará sus fondos a la fundación filantrópica del fallecido actor.

Perry, quien encarnó al neurótico y sarcástico Chandler Bing en “Friends”, falleció a los 54 años en 2023, tras luchar durante décadas contra adicciones.

Foto de archico del actor Matthew Perry. (Foto AFP)

Ahora sus albaceas pusieron bajo el martillo unos 130 lotes de objetos como su reloj favorito o recuerdos de la infancia para contribuir a la Fundación Matthew Perry, dedicada a ayudar a personas con problemas de adicción y que constituye el legado del actor canadiense.

Una edición de mayo de 1995 de la revista Rolling Stone, con una ilustración fotográfica de los integrantes del programa de televisión Friends, se exhibe antes de “La Subasta del Patrimonio de Matthew Perry” en Heritage Auctions, en Beverly Hills, California, el 19 de mayo de 2026. | Foto: AFP / FREDERIC J. BROWN

“Es una combinación de todo tipo de bienes a lo largo de la vida del actor”, dijo Roberta Kramer, vicepresidenta para el desarrollo de negocios de la Heritage Auctions, a cargo de la subasta.

Un “reloj de Batman” comprado en Hong Kong, uno de los objetos personales favoritos del fallecido actor estadounidense Matthew Perry, se exhibe antes de “La Subasta del Patrimonio de Matthew Perry” en Heritage Auctions, en Beverly Hills, California, el 19 de mayo de 2026. | Foto: AFP / FREDERIC J. BROWN

Además de su reloj favorito, la subasta incluye un Memorigin en acero inoxidable con un emblema de Batman, recuerdos de la serie que le cosechó legiones de fans en todo el mundo y obras de arte contemporáneo que coleccionó.

Los guiones del primer y último episodio, autografiados por los integrantes del programa de televisión Friends, se exhiben antes de “La Subasta del Patrimonio de Matthew Perry” en Heritage Auctions, en Beverly Hills, California, el 19 de mayo de 2026. | Foto: AFP / FREDERIC J. BROWN

Los artículos fueron puestos a exhibición en la sede de la casa de subastas en Los Ángeles.

Una obra de arte llamada “Mattman”, que muestra una representación del fallecido actor estadounidense Matthew Perry, gran fanático de Batman, se exhibe antes de “La Subasta del Patrimonio de Matthew Perry” en Heritage Auctions, en Beverly Hills, California, el 19 de mayo de 2026. | Foto: AFP / FREDERIC J. BROWN

Varios de los guiones de “Friends”, la serie que rodó durante una década siguiendo a un grupo de amigos que enfrentan la vida adulta en Nueva York, destacan en la muestra con un costo inicial de 500 dólares.

Una carta personal escrita por la actriz estadounidense Jennifer Aniston, compañera de reparto en el programa de televisión Friends, se exhibe antes de “La Subasta del Patrimonio de Matthew Perry” en Heritage Auctions, en Beverly Hills, California, el 19 de mayo de 2026. | Foto: AFP / FREDERIC J. BROWN

También están a la venta ediciones certificadas de las obras “Niña con globo” y “Nola”, del revolucionario artista callejero Banksy, que se estiman pueden superar el millón de dólares.

Un mensaje escrito en una pelota de tenis por la tenista retirada estadounidense Chris Evert para el fallecido actor estadounidense Matthew Perry se exhibe antes de “La Subasta del Patrimonio de Matthew Perry” en Heritage Auctions, en Beverly Hills, California, el 19 de mayo de 2026. | Foto: AFP / FREDERIC J. BROWN

“Él había comenzado a coleccionar arte”, dijo Kramer, quien detalló que entre las piezas a la venta se encuentran trabajos de artistas contemporáneos como Rob Pruitt, Mel Bochner y Greg Miller.

Otro gran bloque de la muestra está compuesto por piezas relativas a Batman.

Una edición de junio de 2002 de TV Guide, con una foto del fallecido actor estadounidense Matthew Perry en la portada, se exhibe antes de “La Subasta del Patrimonio de Matthew Perry” en Heritage Auctions, en Beverly Hills, California, el 19 de mayo de 2026. | Foto: AFP / FREDERIC J. BROWN

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