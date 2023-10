Hay una escena en la serie “Studio 60 on the Sunset Strip” (2005-2006) donde el productor de televisión Matt Albie (Matthew Perry) es abordado por su asistente Suzanne (Merrit Weaver). Ella le pregunta si puede decirle algo, pero con la condición de que él no la despida. Un poco confundido, curioso incluso, Matt acepta; ella dispara: “¿Estás drogado?”.

Lo que sigue es la respuesta de alguien que sigue consumiendo drogas pero que no quiere admitir que tiene un problema. Suzanne, con la calma de quien ya ha vivido la situación, le cuenta la experiencia con su propia madre, otra adicta. La performance de Matthew Perry en la escena está en cómo entrega sus líneas, pero también en su talante, en las micro expresiones que pasan de incomodidad a ligereza y luego a la reflexión. Los mismos manierismos que le dieron fama en “Friends” y que usualmente son obviados al pensar en Chandler Bing, el hombre hecho en 99% de sarcasmo.

"Fue en “Friends” donde Jennifer Aniston encaró a Matthew Perry sobre sus adicciones"

Solo queda imaginar qué pasó por la mente de Matthew Perry en esa escena, escrita por Aaron Sorkin (quien batalló con sus propias adicciones). Años antes su adicción a la vicodina y el alcohol lo mantuvieron al límite de su salud cuando tocaba filmar “Friends”, llevándolo a clínicas de rehabilitación, a fluctuaciones de peso, a desarrollar pancreatitis; los problemas de salud no quedarían solo en el pasado, serían una constante en las siguientes dos décadas.

Flowers being left at West Village ‘Friends’ building, following Matthew Perry’s death pic.twitter.com/0LT3i9hIQz — David Caplan (@DavidCaplanNYC) October 29, 2023

Fans de “Friends” dejan flores en el edificio donde, en la ficción, se encontraba el departamento del personaje.

Siempre será recordado por interpretar a Chandler Bing. Horas después de confirmarse su fallecimiento, la pena ha llevado a sus fans a compartir memes, escenas y demás tributos digitales. En uno de ellos no aparece en la foto, sí lo hace Matt LeBlanc, que dio vida a Joe Tribbiani, quien mira la butaca vacía de su roommate. Fue en “Friends” donde Jennifer Aniston encaró a Matthew Perry sobre sus adicciones y él, sorprendido, le preguntó cómo se dio cuenta si siempre intentó ir a trabajar sobrio. El olor lo delató, le dijo ella, y solo entonces, con la llamada de atención de ‘Rachel’, comprendió la magnitud de sus acciones.

Joey y Chandler se reencuentra en París y alborotan Instagram con emotiva foto. (Foto: Instagram)

Al cierre de este artículo, los protagonistas sobrevivientes de la serie todavía no se han pronunciado sobre la tragedia. En cambio, la cuenta oficial de la serie sí emitió un comunicado: “Estamos devastados al saber del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, series queridos y todos sus fans”. La causa de muerte tampoco es clara, solo que fue hallado muerto en una bañera de hidromasaje. En una de esas coincidencias que parecen sacadas de Hollywood, la última publicación del actor en su cuenta Instagram lo muestra precisamente en uno de esos aparatos.

su adicción a la vicodina y el alcohol lo mantuvieron al límite de su salud cuando tocaba filmar “Friends”, llevándolo a clínicas de rehabilitación, a fluctuaciones de peso, a desarrollar pancreatitis; los problemas de salud no quedarían solo en el pasado, serían una constante en las siguientes dos décadas.

Perry siguió actuando después de “Friends” pero, como la mayor parte de sus colegas, nada de lo que haría después sería tan grande como las 10 temporadas que pasó entre la cafetería Central Perk y los departamentos. Mientras tanto, siguió en lucha contra sus adicciones, con entradas y salidas de centros de rehabilitación y decisiones que le cambiaron la vida, pero que no recuerda haber tomado. En su autobiografía, publicada en 2022 y con la que buscó compartir su experiencia para ayudar a quien lo necesite, cuenta que le propuso matrimonio a una exnovia totalmente drogado, pero que posteriormente no recordó hacerlo. Una decisión que nació por su miedo al abandono.

Es en este mismo libro donde revela otros pasajes oscuros de su uso de su vida, como la vez que, al morder una tostada con mantequilla de maní, se le cayeron todos los dientes superiores (los problemas dentales son comunes entre los que abusan de los opiáceos). No sería el peor susto que pasó, pues las adicciones también lo llevaron a tener múltiples cirugías gastrointestinales; también se le reventó el colon en 2019, por lo que estuvo en coma dos semanas y necesitó llevar una bolsa de colostomía.

En 2021, el actor volvió a ver a todos sus compañeros de “Friends” en una reunión organizada por la plataforma de streaming HBO Max. Casi no asiste al evento, pues una cita con el odontólogo lo dejó con un problema bucal. Pero fue, estuvo parco, pero eso no le impidió abrazar, llorar un rato y recordar los viejos tiempos. “(‘Friends’) me cambió la vida en todos sus aspectos. Entré a la serie cuando era un hombre de 24 años; terminó cuando tenía 34. Formó mi vida. Fue el mayor momento de mi vida”, llegó a declarar a People. Nunca será olvidado.