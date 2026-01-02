El actor y director Mel Gibson y la guionista Rosalind Ross pusieron fin a su relación tras nueve años juntos, según confirmaron en un comunicado conjunto a la revista People. La separación marca el cierre de una etapa personal para la pareja, que mantuvo su vínculo lejos del escándalo mediático durante gran parte de su relación.

Ambos comparten un hijo en común, Lars, y han señalado que continuarán priorizando su bienestar y la crianza compartida pese al fin del vínculo sentimental. La decisión habría sido tomada de manera consensuada y sin conflictos públicos.

“Aunque es triste terminar este capítulo en nuestras vidas, somos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles”, afirman ambos al citado medio.

Mel Gibson y Rosalind Ross anuncian su separación tras nueve años de relación. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Aunque la ruptura ocurrió hace varios meses, la noticia se hizo pública recién a finales de 2025. La expareja optó por mantener la situación en reserva mientras reorganizaban su dinámica familiar, evitando la exposición innecesaria de su vida privada.

Mel Gibson y Rosalind Ross iniciaron su relación en 2014, luego de conocerse a través de amistades en común. Desde entonces, se mostraron juntos en distintos eventos de la industria cinematográfica, consolidándose como una de las parejas más discretas de Hollywood.

La diferencia de edad entre ambos fue uno de los aspectos más comentados en su momento, aunque nunca fue un tema central para la pareja, que se mantuvo enfocada en sus proyectos personales y familiares.

Tras la separación, Mel Gibson continúa activo en el ámbito profesional, con nuevos proyectos en el cine, mientras Rosalind Ross sigue desarrollando su carrera como guionista y directora.