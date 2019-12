Tras saltar a la fama con el rol protagónico de la cinta “Aladdin”, el actor Mena Massoud esperaba tener más ofertas de actuación; sin embargo, en una reciente entrevista confesó que no ha podido obtener una sola audición tras el éxito del filme de Disney.

En conversación con The Daily Beast, el actor se sinceró sobre todo lo que pasó después del éxito de taquilla –más de mil millones de dólares- que significó el filme dirigido por Guy Ritchie.

“Estoy un poco cansado de quedarme callado al respecto. Quiero que la gente sepa que no siempre se trata de dientes de león y rosas cuando haces algo como ‘Aladdin’. Debe haber hecho millones. Debe estar recibiendo todas estas ofertas. No es ninguna de esas cosas. No he tenido una sola audición desde que salió ‘Aladdin’”, reveló el actor.

Cabe señalar que el entrevistador enfatizó que durante toda la entrevista, las declaraciones de Massoud suenan como a una queja o que sea desagradecido de algún modo. Por el contrario, el joven actor solo pretende llamar la atención sobre el hecho de que los actores de color aún batallan para conseguir papeles en Hollywood.

“Resulta salvaje para mucha gente. La gente tiene estas ideas en su cabeza. Y yo estoy sentado aquí diciéndome: ‘Ok, ‘Aladdin’ acaba de llegar a los mil millones. ¿Al menos puedo obtener una audición? No es como si esperara que me dijeran: aquí está Batman. ¿Pero al menos puedo entrar en la habitación? ¿Podrías darme tan solo una oportunidad?’ Así que no siempre es lo que piensan”, precisó.

“Creo que desde ‘Aladdin', mis expectativas sobre el lanzamiento de las producciones y lo que van a hacer en mi carrera, realmente he tenido que reducirlas. Porque, ya sabes, recibía la misma pregunta sobre ‘Aladdin’: ‘Oh, la película está por estrenarse, ¿Cómo te siente sobre lo que viene para tu carrera?’. La gran verdad es que realmente no he visto nada importante de eso. En cuanto a si la gente me va a descubrir o que va a hacer, literalmente no tengo idea. Ya no puedo decirte que sé cómo van a funcionar las cosas”, añadió el actor.