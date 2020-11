El diagnostico de una enfermedad resulta difícil para cualquier persona, pero no necesariamente marca el final de su vida. Eso entendió Michael J. Fox, cuando en 1990, con tan solo 29 años y una carrera artística en ascenso, despertó notando que el dedo meñique de su pie izquierdo empezó a temblar. Al año siguiente le diagnosticaron Parkinson.

En aquel entonces, Fox era reconocido por haber terminado la trilogía de “Volver al Futuro” y alistaba sus nuevos proyectos artísticos. Además, llevaba tres años casado con la actriz Tracy Pollan y su primer hijo no había cumplido dos años cuando le dieron la noticia de su enfermedad.

Al principio, cuando le diagnosticaron el Parkinson, buscó refugiarse en el alcohol. Pero poco a poco lo fue dejando al notar que su familia estaba sufriendo por su condición. En reiteradas entrevistas el actor habló de lo difícil que fue afrontar su enfermedad, pero tras años batallando, ha llegado a tomarlo con humor y optimismo.

“Me diagnosticaron párkinson hace 25 años, y se suponía que solo iba a poder trabajar otros diez años. A estas alturas ya debería ser prácticamente discapacitado, pero la realidad no podría ser más distinta. La situación no podría ponerse peor, y aun así todavía puedo ir al supermercado”, contó el actor en una pasada entrevista a Haute Living.

Hace algunos días, el actor ofreció una entrevista a la revista People, donde contó que en 2018 empezó a sufrir dolores en el cuerpo, tras lo cual se detectó que un tumor le estaba constriñendo la médula espinal. Asimismo, relató que vivió su “momento más oscuro”.

“Iba directo a la parálisis si no me lo operaban, tenían que tener mucho cuidado al retirarlo para no causar más daño”, reveló en su sincera entrevista.

“Aquel sin duda fue mi momento más oscuro. Sencillamente me quebré. Estaba apoyado contra la pared de la cocina, esperando que viniera la ambulancia, y pensé: ‘No puedo caer más bajo’. Fue entonces cuando me lo cuestioné todo. Pensé: ‘No puedo fingir una sonrisa ante esto. No hay nada alegre, nada positivo. Es todo lamento y dolor’”, añadió en su historia.

Por primera vez, Michael J. Fox se había sentido incapaz de transmitir el optimismo con el que batallaba contra el Parkinson. Tanto fue su temor, que pensó que o sería capaz de dar esperanza a los demás.

“El Parkinson, mi espalda, mi brazo… aún así, no sumaban tantas desgracias como las que otras personas tienen que soportar. Pensé: ‘¿Cómo voy a decir alegra esa cara, mira el lado positivo, las cosas van a salir bien?’”, contó.

Finalmente, el actor reveló su secreto para recuperar su actitud positiva. “El optimismo se basa realmente en la gratitud”, dijo. “Y es sostenible cuando sigues volviendo a esa gratitud, a la cual sigue la aceptación. Aceptar que esto te ha pasado, aceptarlo como lo que es. No significa que no te puedas esforzar para cambiar. No significa que lo debas aceptar como castigo o penitencia, sino solo ponerlo en el lugar adecuado. Y entonces ves cuánto del resto de tu vida te queda para seguir creciendo, y puedes continuar”, puntualizó.

Michael J. Fox, cumplirá 60 años en junio de 2021. Actualmente prepara la publicación de sus nuevas memorias, “No Time Like the Future” y no desaprovecha ni un segundo, ya que vive pensando en pasar tiempo con su esposa Tracy Pollan y sus hijos Sam, los gemelos Aquinnah y Schuyler, y Esmé.

En su lucha contra el Parkinson, creó la fundación The Michael J. Fox Foundation, con la que se ha convertido en el segundo mayor donante a nivel mundial para investigaciones. Por su labor, en 2010 recibió un doctorado honorario en medicina del Instituto Karolinska y una distinción en leyes de la Universidad de Columbia Británica. Todos los años organiza una gala para recaudar fondos y se da el gusto de terminar tocando la guitarra.

VIDEO RECOMENDADO

Mira aquí el tráiler de Volver al futuro

Tráiler de Volver al futuro