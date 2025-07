Michael Madsen, actor conocido por sus papeles en las películas de Quentin Tarantino “Kill Bill” y “Reservoir Dogs”, ha fallecido. El intérprete tenía 67 años.

Madsen sufrió un paro cardíaco y fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú la mañana del jueves, según confirmo su representante a Variety.

“En los últimos dos años, Michael Madsen ha realizado un trabajo increíble en el cine independiente, incluyendo los próximos largometrajes ‘Resurrección en el Camino’, ‘Concesiones’ y ‘Cookbook for Southern Housewives’, y esperaba con ilusión este nuevo capítulo de su vida”, declararon en un comunicado conjunto los representantes de Madsen, Susan Ferris y Ron Smith, y la publicista Liz Rodríguez.

“Michael también se preparaba para publicar un nuevo libro titulado ‘Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems’ actualmente en edición”, apuntan.

“Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos”, concluye el comunicado.

Con información de Europa Press