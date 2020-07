Mila Kunis sobre ser madre: "Es increíblemente exigente"

Puede que para Mila Kunis el rodaje de "Jupiter Ascending", la nueva película de los Wachowski, fuera la experiencia cinematográfica más dura de su carrera, pero, tal y como admite en una entrevista con Efe, nada tiene comparación con la aventura de ser madre. "Sólo llevo viviendo esto por un tiempo breve, pero considero que es increíblemente exigente", dijo la actriz, que dio a luz a su hija Wyatt Isabelle en octubre pasado, fruto de su relación con Ashton Kutcher. "Soy responsable de criar a un buen ser humano. Creo que poder moldear la forma de ser de una persona es un privilegio. Esa es la mejor parte de ser madre. Espero que se convierta en una persona genial y estupenda", añadió. Mila Kunis, de 31 años, no se despega de su bebe. De hecho, realiza esta entrevista con ella en brazos y se excusa cada vez que la pequeña balbucea o rompe a llorar. "A todas las reuniones de trabajo y las actividades de ocio que he hecho en estos cuatro meses me he llevado al bebe y me ha sorprendido lo bien que responde la gente", indicó, al agregar que "se podrían ofender fácilmente, pero no ha sido el caso". Aunque ahora se maree solo de pensarlo, lo cierto es que Mila Kunis pasó siete meses colgada de arneses junto a su compañero de reparto, Channing Tatum, durante la grabación de "Jupiter Ascending", que se estrena este viernes en EEUU.

Su titánica misión le será revelada cuando el soldado al que da vida Tatum llega a la Tierra para localizarla y explicarle su papel como futura reina, algo que tratarán de impedir unos alienígenas liderados por Eddie Redmayne, candidato al Óscar como mejor actor por “La teoría del todo”. “Fue, sin duda alguna, la película más dura de hacer de toda mi vida. Me pasé el día colgando de cables. No hubo un solo día que no estuviera durante horas saltando por los aires. Pero si debía pasar siete meses junto a otro actor, me alegro de que fuera Channing. Es un gran tipo”, manifestó Mila Kunis. La actriz no tuvo inconveniente en admitir que, como miembro de la Academia, votará por Redmayne para los Óscar. “Es uno de las personas más humildes que conozco. Es estupendo y, por supuesto, espero que gane. Fue una delicia pasar tiempo con él. Nos mirábamos después de una escena y decíamos: ¡Qué locura poder hacer esto y llamarlo trabajo!”, declaró. RUMORES DE CALIDAD No obstante, la película se tuvo que retrasar desde su fecha de estreno inicial, en julio del año pasado, para retocar los efectos visuales, lo que provocó rumores sobre la calidad de una obra que cuenta con un presupuesto de unos 175 millones de dólares. “Los Wachowski son increíblemente apasionados de su trabajo y buscan la perfección. En la película hay unos 5.000 efectos visuales y ése el tiempo que requirió para que quedaran satisfechos”, explicó Mila Kunis, que espera que la cinta atraiga a los amantes de la ciencia ficción y, en concreto, a ese público que exige productos originales en Hollywood. Kunis decidió tomarse un año de descanso al término de ese rodaje para lanzar su propia productora, Orchard Street Productions, centrada en formatos televisivos, y ocuparse de su familia. “Puedo parar de estar delante de la cámara, pero no quiero dejar de trabajar. Disfruto siendo productiva. Estoy en un momento de mi carrera muy dulce en el que puedo combinar el trabajo con ser madre”, indicó la actriz. “Pero tengo claro -comentó- que volveré a rodar este año. Tengo facturas que pagar”. Ha llovido desde que la actriz, nacida en Kiev (Ucrania), se diera a conocer siendo adolescente en la serie “That ’70s Show”, pero Mila Kunis considera que sigue siendo la misma que entonces a pesar de la fama. “Tengo gente alrededor que me abofetearía si cambiase. Es el pacto que tenemos. Siempre he sabido diferenciar entre quién soy y a lo que me dedico. Además, ahora, veo la vida a través de mi familia y mi hija; eso marca la diferencia”, concluyó la actriz. (EFE)