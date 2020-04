Miley Cyrus criticó a Jennifer Lawrence por ¿mala conducta?

Muchos nos hemos preguntado qué pasa en las lujosas fiestas que se realizan tras la entrega del Óscar. Pues bien Jennifer Lawrence, quien este año fue por primera vez a una de ellas, se animó a revelar lo que vio y vivió en el ‘after party’ que ofreció Madonna

En una divertida entrevista con "Los juegos del hambre" explicó que nunca se había animado a ir a uno de estos eventos, pero que aquella primera vez fue realmente intensa.

“Nunca había ido a ningún ‘after party’ ni del Óscar ni de los Globo de Oro porque terminas tan harto de ver tanta gente, pero esta vez fue como: “¡Tengo que ir!”... luego vomité. Era una fiesta súper elegante organizada por Guy Oseary y Madonna... de esas que te hacen sentir súper importante, pero vomité”, relató Lawrence.

"Luego voltee mientras vomitaba y me di cuenta que detrás mío estaba Miley Cyrus diciéndome: '¡Compórtate!'", añadió Lawrence.

CHICAS SUELTAS

La actriz de 23 años también contó que esta edición del Óscar fue especial porque acudió acompañada de Laura Simpson, su mejor amiga.

"Cuando fui nominada por segunda vez por 'Silver Linings Playbook' ella me dijo: 'Está bien, lo entiendo, tu familia debe ser la que te acompañe... pero, si vuelve a suceder, yo voy a ir contigo' Yo le respondí: 'Ok', así que este año fui con ella, pero resultó ser una muy mala influencia", bromeó Lawrence.

"Cuando salimos (de la ceremonia) me dijo: 'Nos vemos en el bar'. Yo me escapé pensando: 'Dios mío, no puedo hacer esto', pero ella me aseguró: 'Puedes hacer lo que tú quieras'. Entonces nos encontramos a Brad Pitt, y Laura me ordenó: 'Tráelo'. Yo le respondí: 'No puedo hacer eso' y ella me dijo: 'Oh, claro, que puedes'. Entonces comencé a gritar: '¡Hey, Brad Pitt! ¡Hey, Brad Pitt!' y él volteó y se nos acercó. Olía maravilloso", continuó Lawrence.