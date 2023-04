La actriz británica Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama mundial gracias a su papel protagónico en la serie de Netflix “Stranger Things”, anunció su compromiso con su novio, Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi.

Tras varios años de relación, la joven pareja ha decidido dar el gran paso y lo anunciaron a través de sus redes sociales, con una fotografía a blanco y negro acompañada de una frase de “Lover”, la canción de Taylor Swift.

“I’ve loved you three summers now, honey, but I want ‘em all (Llevo queriéndote tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos)”, escribió la joven actriz de 19 años junto a una fotografía en blanco y negro donde muestra su anillo de diamantes en su dedo anular.

Con este importante anuncio, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovani hicieron público su compromiso en el marco de su tercer aniversario como pareja, fecha que eligieron para anunciar que se casarán próximamente.

Cabe señalar que, hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la que se inició el romance entre Brown y Bongiovi, pero los rumores comenzaron en junio de 2021, cuando publicaron una foto de ambos juntos en un auto. La relación no se hizo oficial hasta su aparición en la alfombra roja de los BAFTA 2022, en el Royal Albert Hall de Londres, cuando aparecieron de la mano y posaron para las cámaras.

La actriz de 19 años no solo atraviesa un gran momento personal, sino también profesional. Tras la fama alcanzada por su papel de ‘Eleven’ en la serie “Stranger Things”, la intérprete afianzó su relación con Netflix y protagonizó la también exitosa saga de “Enola Holmes”, la pequeña hermana de Sherlock Holmes.

