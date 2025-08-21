La actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la serie “Stranger Things”, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que, junto a su esposo Jake Bongiovi, se han convertido en padres de una “dulce niña a través de la adopción”.
A través de su cuenta de Instagram, la actriz, de 21 años, y el hijo de Jon Bon Jovi, de 23, compartieron un comunicado en conjunto donde confirmaron la noticia y le dieron la bienvenida a la nueva integrante de su familia.
“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, escribieron en su post.
Como era de esperarse, la noticia fue del agrado de sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron al post, consiguiendo casi un millón de likes en tan solo una hora desde su publicación.
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, se conocieron en 2021 a través de Instagram y poco después iniciaron una relación que confirmaron públicamente en noviembre de ese mismo año con una foto en Londres. Desde entonces compartieron momentos en redes sociales y eventos internacionales, consolidándose como una de las parejas jóvenes más seguidas de la industria.
En abril de 2023, Jake le propuso matrimonio con un anillo de gran valor sentimental que pertenecía a la madre de Millie. Un año más tarde, en mayo de 2024, celebraron su boda en una íntima ceremonia privada, seguida de una recepción en Italia con familiares y amigos cercanos, incluyendo a Jon Bon Jovi y Matthew Modine, quien ofició la unión.
