Morgan Freeman y su curioso vínculo con Bill Cosby

Cuando se habla de comportamiento sexual indebido en Hollywood, es común pensar en Bill Cosby, que por décadas fue el patriarca del humor estadounidense y que hoy aguarda una sentencia. Otros han sido acusados de delitos similares, entre ellos Morgan Freeman. Además de estos motivos, ambos actores tienen otro vínculo.

Morgan Freeman y Bill Cosby se conocen desde hace décadas e incluso trabajaron juntos. Ellos coincidieron en las primeras temporadas de "The Electric Factory", un programa educativo orientado a niños en el que también participó la destacada Rita Moreno.

"('The Electric Company') estaba haciendo audiciones en 1971 y me abrí camino haciendo payasadas (risas). Se suponía que el personaje era una especie de bufón, enloquecía por la palabra escrita, así que lo llevé al extremo. Después de eso obtuve el trabajo y me moderé", contó Freeman en entrevista con The AV Club.

Como se aprecia en el tema de apertura original, Freeman y Cosby compartieron momentos juntos. No mucho después ambos tomaron caminos separados: el primero se transformó en una estrella de la TV cómica, el segundo dio el salto al cine y en 2005 ganó el Oscar por "Million Dollar Baby".

En 2014 Stephen Colbert entrevistó a Bill Cosby, donde le preguntó por qué, considerando la carrera del cómico, no se ha desarrollado una película biográfica de su vida, la cual podría ser protagonizada por Freeman.

"Por respeto", respondió Cosby. "Morgan y yo trabajamos juntos en 'The Electric Company', así que creo que por respeto Morgan está esperando a que yo muera", sostuvo el cómico. Considerando las denuncias recientes, cualquier biopic del humorista por Freeman quedaría en suspenso.

DATO

Ante las denuncias, Morgan Freeman dijo que jamás ofendería a alguien de manera consciente. "Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómoda o irrespetada, nunca fue mi intención", dijo.