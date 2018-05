Morgan Freeman y todos los denunciados por acoso sexual en EE.UU.

El emblemático caso de las decenas de denuncias de violación y acoso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, hizo que cientos de mujeres salieran al frente contra la violencia de género en EE.UU. Esta vez, otro actor de Hollywood ha sido señalado como acosador sexual: Morgan Freeman.

La cadena CNN difundió un informe en el que presenta 16 testimonios que lo señalan por acoso sexual y "comportamiento indebido" con sus compañeras de trabajo.

Una de las denunciantes, que trabajó en la producción de la comedia "Going In Style", indicó que Freeman levantó su falda y preguntó si llevaba ropa interior, en varias ocasiones.

Las 16 mujeres denunciantes que aseguran haber sido acosadas por Morgan Freeman coincidieron al decir que guardaron silencio para evitar perjudicar sus empleos.

Hace algunos meses, el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparon el escándalo sobre el productor Weinstein, que creó toda una ola de protestas y críticas a la industria cinematográfica, al ocultar personas con ese comportamiento.

Fue así como iniciaron las denuncias contra Kevin Spacey, del director Brett Ratner, entre otros actores, agentes y ejecutivos. Los hermanos Affleck, Ben y Casey, el fotógrafo Mario Testino y el rapero R. Kelly también han sido señalados por violencia sexual.