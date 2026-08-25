(ARCHIVO) - La cantante estadounidense Dolly Parton se presenta en el escenario Pyramid del Festival de Artes Escénicas Contemporáneas de Glastonbury 2014, en Worthy Farm, cerca de Pilton, Somerset, Reino Unido, el 29 de junio de 2014 | EFE/EPA/WILL OLIVER
(ARCHIVO) - La cantante estadounidense Dolly Parton se presenta en el escenario Pyramid del Festival de Artes Escénicas Contemporáneas de Glastonbury 2014, en Worthy Farm, cerca de Pilton, Somerset, Reino Unido, el 29 de junio de 2014 | EFE/EPA/WILL OLIVER
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Por Redacción EC

La cantante y compositora Dolly Parton falleció a los 80 años, noticia que generó muestras de pesar entre figuras de Hollywood y representantes de la industria musical, quienes recordaron a la estrella del country como una artista influyente, reconocida por su talento, trayectoria y cercanía con sus seguidores.

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