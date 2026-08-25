La cantante y compositora Dolly Parton falleció a los 80 años, noticia que generó muestras de pesar entre figuras de Hollywood y representantes de la industria musical, quienes recordaron a la estrella del country como una artista influyente, reconocida por su talento, trayectoria y cercanía con sus seguidores.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo Gene Simmons, líder de Kiss, quien aseguró que “nunca habrá otra Dolly” y destacó la personalidad de la cantante. “Era un alma dulce y bondadosa, y me enorgullece haberla conocido. Fui testigo de cómo siempre se detenía a saludar a cualquiera que la rodeara”, escribió en su cuenta de X.

Very, very sad. She was a sweet and kind soul and I’m proud to say I knew her. And I witnessed she always took time to stop and greet anyone around her. There will never be another Dolly. https://t.co/hVn4YvdbZb — Gene Simmons (@genesimmons) August 25, 2026

La actriz Jamie Lee Curtis también dedicó un mensaje a la intérprete y recordó la importancia de una de sus canciones más conocidas, “I Will Always Love You”.

La artista señaló que Parton tuvo la valentía de demostrar que podía desarrollar nuevos proyectos y que esa decisión la llevó a escribir el tema como una forma de agradecer y continuar con su carrera.

El actor Colman Domingo, conocido por su participación en “Euphoria”, expresó su agradecimiento por haber coincidido con la época de Dolly, resaltando el mensaje que transmitió durante su vida. “Nos enseñó que puedes ser y hacer cualquier cosa, y hacerlo con bondad. ¡Qué luz! Siempre la amaremos”, indicó en X.

Dolly taught us that you can be anything and do anything and to do it with kindness. What a light. We are all grateful that we lived in a time of Dolly Parton. We will always love her. pic.twitter.com/kKOuTrcFo9 — Colman Domingo (@colmandomingo) August 25, 2026

Kristin Chenoweth, quien colaboró con Parton en una nueva versión de “I Will Always Love You” en 2019, manifestó su tristeza por la pérdida de la cantante y afirmó que su legado permanecerá vigente. “El mundo ha perdido a una de las mejores, pero sé que nunca la olvidaremos porque es imposible olvidarla”, escribió.

Damon Whiteside, director ejecutivo emérito de la Academia de la Música Country, recordó las últimas apariciones públicas de Parton, entre ellas sus participaciones en los Premios ACM de 2023 y 2024. “Nunca habrá otra Dolly Parton. Aunque nuestros corazones están apesadumbrados, su espíritu incomparable perdura a través de su música, su legado inmenso y la inspiración infinita que nos deja”, señaló.

La cantante Kelly Clarkson también se sumó a los homenajes y destacó la capacidad de Parton para hacer que las personas se sintieran valoradas. Según escribió en redes sociales, la artista tenía la habilidad de hacer sentir a todos “especiales, importantes y bienvenidos, como si fueran viejos amigos”.

Desde el mundo de la música country, Bill Anderson, amigo de la intérprete, expresó a EFE que la noticia lo “conmocionó profundamente” y recordó un reciente encuentro con Parton durante el 65 aniversario de su ingreso al Grand Ole Opry. “Lo último que Dolly me dijo fue: ‘Bill Anderson, I Will Always Love You’”, relató.

Otros rostros conocidos, como Khloé Kardashian y Paris Hilton, también compartieron mensajes de despedida. Kardashian destacó la luz, el talento y la humanidad de Parton, mientras Hilton la describió como “un verdadero ícono y una gran inspiración”, resaltando su influencia en varias generaciones.

Fuera del ámbito del entretenimiento, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, recordó a Dolly Parton como una compositora destacada, un ícono cultural y una filántropa comprometida, especialmente por su trabajo para promover la lectura y el aprendizaje entre millones de niños.