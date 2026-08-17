Hayden Panettiere, actriz recordada por sus papeles en ‘Triunfos Robados’, ‘Héroes’ y ‘Nashville’, falleció este domingo 16 de agosto a los 36 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien destacó el impacto que tuvo la intérprete a lo largo de su carrera. La causa de su muerte todavía no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades investigan lo ocurrido.

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La última publicación de Panettiere en Instagram fue realizada el 27 de julio, apenas tres semanas antes de su muerte. La actriz compartió una fotografía en blanco y negro junto al fotógrafo y amigo Randall Slavin, ambos sonrientes, acompañada por el mensaje: “Good times and good friends” (“Buenos momentos y buenos amigos”).

Tras conocerse su fallecimiento, Slavin volvió a compartir la imagen y escribió un breve mensaje de despedida: “Peace be with you, H.” La publicación de Panettiere se convirtió rápidamente en un espacio para que seguidores y amigos expresaran su pesar y recordaran a la actriz.

Panettiere comenzó su carrera cuando era apenas una niña y alcanzó reconocimiento internacional con ‘Héroes’, donde interpretó a Claire Bennet. También destacó como Juliette Barnes en ‘Nashville’ y participó en películas como ‘Triunfos Robados’, ‘Scream 4’ y ‘Scream VI’. En 2026 había publicado sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que abordó diferentes episodios de su vida personal y profesional.

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Su muerte provocó numerosas reacciones en Hollywood. Actores y compañeros de profesión utilizaron las redes sociales para recordar a Panettiere y destacar su talento. La actriz deja una hija, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, además de una carrera que comenzó en la infancia y que la convirtió en uno de los rostros reconocibles de la televisión estadounidense.

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