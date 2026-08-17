Hayden Panettiere, actriz estadounidense, falleció a los 36 años. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Hayden Panettiere, actriz estadounidense, falleció a los 36 años. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Por Redacción EC

Hayden Panettiere, actriz recordada por sus papeles en ‘Triunfos Robados’, ‘Héroes’ y ‘Nashville’, falleció este domingo 16 de agosto a los 36 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien destacó el impacto que tuvo la intérprete a lo largo de su carrera. La causa de su muerte todavía no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades investigan lo ocurrido.

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