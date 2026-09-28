El actor Dennis Haskins llega a la ceremonia de los premios ESPY el miércoles 17 de julio de 2013, en el Nokia Theatre de Los Ángeles. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)
El actor Dennis Haskins llega a la ceremonia de los premios ESPY el miércoles 17 de julio de 2013, en el Nokia Theatre de Los Ángeles. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)
Por Redacción EC

Dennis Haskins, quien interpretó al recordado señor Belding en la aclamada serie de los 90s ‘Salvado por la Campana’, falleció hoy a los 75 años, de acuerdo a su agente Jay Schachter y diversos medios internacionales.

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