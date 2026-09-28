Dennis Haskins, quien interpretó al recordado señor Belding en la aclamada serie de los 90s ‘Salvado por la Campana’, falleció hoy a los 75 años, de acuerdo a su agente Jay Schachter y diversos medios internacionales.

Haskins actuó varios papeles, pero cobró reconocimiento en Salvados por la campana, serie que se transmitió entre 1989 y 1993, con personajes entrañables como Zack Morris, A. C. Slater y ‘Screech’.

Luego, retomó el personaje en la adaptación ‘Salvado por la campana: La nueva generación’, que estuvo al aire entre 1993 y 2000.

Apareció también en la serie de Nickelodeon “Victorious” como el Director Belding.

Las causas de su muerte aún se desconocen y son materia de investigación de parte de las autoridades.