Dennis Haskins, quien interpretó al recordado señor Belding en la aclamada serie de los 90s ‘Salvado por la Campana’, falleció hoy a los 75 años, de acuerdo a su agente Jay Schachter y diversos medios internacionales.
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