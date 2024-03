La actriz estadounidense Natalie Portman y Benjamin Millepied se divorciaron tras casi 12 años de matrimonio y después de varios meses de separación tras un supuesto amorío del coreógrafo francés, según informaron este viernes medios estadounidenses.

Portman, de 42 años, y Millepied, de 46, se conocieron en 2010 cuando él estuvo a cargo de la coreografía en la película ‘Black Swan’, en la que la actriz hizo el papel de una bailarina en el ballet de Nueva York.

Con esta película Portman ganó un premio Oscar y un Golden Globe como mejor actriz.

La pareja, que contrajo matrimonio en California hace 11 años y ocho meses, tiene dos hijos, Aleph Millepied Portman, de 12 años, y Amalia, de 7.

En mayo del año pasado los medios circularon información acerca de una supuesta relación extramatrimonial de Millepied, y dos meses más tarde la pareja presentó la demanda de divorcio ante un tribunal en Francia.

Portman trabaja actualmente en la filmación de ‘Fountain of Young’, bajo la dirección de Guy Ritchie, y tiene en su futuro un papel estelar en la serie televisiva ‘Lady in the Lake’.

El año pasado, Portman actuó en la película ‘May December’, junto a Julianne Moore y Charles Melton, un papel que le ganó una postulación para un Globo de Oro como mejor actriz.

Millepied fue el coreógrafo en la película ‘Dune: Parto Two’, y debutó como director en la película “Carmen”, un drama musical con Melissa Barrera y Paul Mescal en los papeles principales.

Con información de EFE

