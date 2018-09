La actriz Nicole Kidman acaba de sorprender a todos sus fanáticos al mostrar un nuevo rostro en el Festival de Cine de Toronto celebrado el último 11 de septiembre.



Fue hace unos años que Nicole Kidman se terminó arrepintiendo de usar bótox en su rostro y ahora reaparece con lo pómulos visiblemente más inflamados, sin ninguna arruga y con labios más pronunciados.



La actriz asistió al Festival de Cine de Tornto para presentar su nueva película 'Boy Erased'. Nicole Kidman (51) llamó la atención de los fotógrafos y de la prensa por el cambio que presentó su rostro.



En 2014, Nicole Kidman declaró: "Lo del bótox fue un error, fruto de la presión y del deseo de lucir mejor, algo que les pasa a muchas actrices en Hollywood. Puedo decir que no he vuelto a usarlo y que lo que ves ahora es fruto de una vida sana, de alejarme del humo del tabaco y de dormir todas las horas que puedo. Nada de cirugía".



Pero fue en el 2011 que la afamada actriz reconoció que había usado bótox en su rostro y no estaba conforme con los resultados. "He utilizado bótox aunque no me ha gustado el resultado. Ya no lo uso y ahora puedo mover otra vez la frente", indicaba la actriz en aquella oportunidad.