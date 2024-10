Nicole Kidman, una de las actrices más destacadas de Hollywood, reveló que tuvo que interrumpir en varias ocasiones el rodaje de su nueva película erótica, ‘Babygirl’. Según indicó, para ella fue difícil manejar las secuencias íntimas que tuvo que hacer con Antonio Banderas y Harris Dickinson.

En una reciente entrevista con The Sun, la actriz de 57 años, reveló que las escenas más explícitas le resultaron frustrantes y no soportaba las exigencias de su papel. Asimismo, mencionó que no pudo manejar la intensidad emocional y física del rodaje.

“Hubo una gran cantidad de intercambio y confianza, pero también frustración. Era como decir: ‘No me toques’. En algunos momentos, pensé: ‘No quiero tener más orgasmos’”, dijo la actriz.

“¡No me importa si nunca más me toquen en mi vida! Ya lo superé. Estuvo tan presente para mí todo el tiempo que fue casi como un agotamiento”, agregó.

¿De qué trata ‘Babygirl’?

La película dirigida por Halina Rejin narra la historia de Romy (Nicole Kidman), una mujer exitosa que tiene dos hijas perfectas y un matrimonio envidiable, pero la rutina la hace iniciar una aventura con un joven becario (Harris Dickinson).

El elenco que acompaña a Kidman está conformado por Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde, Jean Reno, John Cenatiempo, Vaughan Reilly, Victor Slezak, Anoop Desai, entre otros.