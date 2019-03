One Direction: Hermana de Louis Tomlinson fallece a los 18 años | FOTOS

Félicité Tomlinson, la hermana de la ex estrella de One Direction, Louis Tomlinson, falleció a los 18 años, según informó la prensa internacional.

La joven habría padecido un paro cardiaco, aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa de su muerte.

La hermana de Louis Tomlinson fue encontrada sin vida en su casa ubicada en Earls Court, Londres, Inglaterra, el miércoles 13 de marzo.

El ex miembro de One Direction no se ha pronunciado sobre la devastadora noticia.

Fuentes cercanas a la familia de Louis Tomlinson, revelaron a TMZ que Félicité Tomlinson no tenía problemas cardiacos y no había mostrado ninguna señal de estar en problemas, ya que incluso había dejado de fumar y beber.

El deceso de su hermana menor llega después del fallecimiento de su madre, Johannah Deakin, en 2016, quien padecía de leucemia.

Hace pocos días, el ex miembro de One Direction lanzó una conmovedora canción sobre la muerte de su madre titulada “Two of Us”.