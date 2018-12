Oprah Winfrey habla sobre la muerte de su madre y su último adiós

Oprah Winfrey habló a corazón abierto sobre la reciente muerte de su madre, Vernita Lee (83). En entrevista con "People", la famosa presentadora de televisión destacó el haber podido pasar tiempo valioso con su madre antes de despedirse de ella.

La conductora reveló que ella iba a lanzar el libro de Michelle Obama cuando su hermana le contó lo enferma que estaba su madre y que pensaba que ya estaba en sus últimos días. Razón por la cual, la estrella de televisión señaló que tomó un avión para estar junto a ella y le preguntó si consideraba que estaba en la recta final de su vida.

"Me senté con mi madre. Le dije: 'No sé si lo vas a lograr. ¿Crees que lo vas a lograr? Ella dijo: 'No creo que lo haga'. Tuve una conversación con ella sobre lo que se sentía. Comencé a decirle a todas las personas que se preocupaban por ella que 'ella sabe que es el final, así que, si quieres despedirte, debes venir y despedirte'", recordó Oprah Winfrey durante la entrevista.

Asimismo, la actriz dijo que pudo evidenciar el aprecio y amor retribuido entre su madre y sus allegados: "Entonces, le dije: 'Qué maravilloso poder decirte adiós', porque es completamente coherente y comprende perfectamente todo".

Oprah Winfrey posteriormente tenía que volar a Boston para dar un discurso y se despidió de su madre: "Me paré en la puerta y dije, 'adiós'. Sabía que iba a ser la última vez que nos despedíamos, aunque no le dije: 'Esta es la última vez que me voy a despedir".

No obstante, pese a tener más compromisos, Oprah Winfrey optó por cancelar sus reuniones porque sintió que aún tenía mucho por decirle a su madre y quería asegurarse de que ella supiera todo.

Sin embargo, no supo cómo hacerlo inicialmente, hasta que descubrió que a través de la música pudo conectarse con su madre y finalmente le dijo: "Sé que fue difícil. Quiero que sepas que no importa qué, sé que siempre hiciste lo mejor que supiste hacer. Y mira cómo resultó".

Oprah Winfrey le agradeció por haberla criado y envió un consejo para todos aquellos que afrontan un momento similar: "[...] diga lo que necesita decir mientras la gente aún está viva, de modo que no será una de esas personas que lamentan lo que hubiera hecho".