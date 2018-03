Ryan Seacrest, uno de los más conocidos rostros de la TV estadounidense se encuentra en medio de un intercambio de acusaciones de acoso y abuso sexual luego que su ex-estilista personal, lo denunciara por supuesta conducta inapropiada durante los seis años que trabajó para él en el noticiero del canal E!.

Con la llegada de los premios Oscar 2018 este domingo 4 de marzo, y a pesar de los pedidos que E! recibió por su remoción, Ryan Seacrest permanece confirmado para la conducción de la tradicional cobertura desde la alfombra roja, además de seguir fijo como presentador en el próximo revival del reality musical American Idol.

Seacrest condujo además la alfombra roja de los Globos de Oro vestido de negro en solidaridad con "Time's Up". E! declaró en cuanto a la confirmación mediante comunicado: "En el proceso de dos meses, nuestro concejo externo entrevistó a más de dos docenas de personas sobre las acusaciones, incluidos múltiples encuentros separados con la denunciante y todos los testigos que presentó".

La denuncia contra Seacrest por acoso sexual fue hecha pública a detalle en febrero de este año en un artículo de la revista Variety.

Suzie Hardy, ex-estilista de Seacrest, describió tocamientos indebidos que supuestamente atravesó hasta reportar los incidentes a recursos humanos de E!, siendo despedida dos semanas después.

Ryan Seacrest negó las acusaciones y habló al respecto en una columna de Hollywood Reporter. Insistió en haber sido absuelto en la investigación al determinar infundadas las denuncias, cuestionó a Variety por no corroborar los hechos con él, y con su abogado declaró que Hardy pidió dinero a cambio de no divulgar la "falsa historia".

La estilista Suzie Hardy y su abogado niegan esta versión, y la co-editora de Variety declaró vía Twitter pasar "una hora al teléfono" con el abogado y el publicista de Seacrest antes de publicar el artículo, pero ellos rechazaron ponerlo en contacto, además de rehusarse a proveer las evidencias de la investigación citando restricciones legales.

Sean ciertas o no las acusaciones de Hardy contra Ryan Seacrest, lo cierto es que esta próxima gala del Oscar no será la misma para el conductor. Varios medios ya confirmaron que algunas de las figuras de Hollywood comprometidas en movimientos como #Me Too o Time's Up, podrían evitar a Ryan en la alfombra roja de los próximos premios Oscar y se dirigirán directamente hacia Giuliana Rancic, la otra conductora oficial de E! para los premios de la Academia.