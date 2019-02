Oscar 2019: la insólita reacción de Thalía al ver cómo "Roma" ganaba tres premios

Thalía explotó en emoción al grado de gritar "a huevo, pinches putos de mierda" cuando se anunciaron los tres premios Oscar que recibió "Roma" y Alfonso Cuarón este fin de semana en la ceremonia realizada en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La intérprete de "Amor a la mexicana" compartió la euforia que vivió en la ceremonia a través de las historias de Instagram. "Yes, yes, yes. A huevo, cabrones. A huevo, cabrones", aseguró la cantante cuando el cineasta recibió su primer galardón, el cual fue en la categoría a Mejor Fotografía.

"El primero, el primero de la noche", entonó Thalía en el clip en el que se veía a Cuarón leyendo su discurso de agradecimiento, en el cual hizo mención a su amigo Emmanuel "Chivo" Lubezki.

Quien reaccionó igual que la tía @thalia al saber que roma ganó ? pic.twitter.com/aBswHuy9aM — La Berrinchuda (@laberrinchuda1) 25 de febrero de 2019

"Vientos. A huevo, pinches putos de mierda", celebró la intérprete cuando se dio a conocer el segundo Oscar a Cuarón, que fue en la categoría a Mejor película en lengua extranjera.

"Sí, sí, sí. Ganó Roma", fue el último grito de festejo de Thalía por el premio a Mejor Dirección que se llevo el mexicano.

"Roma", de Alfonso Cuarón, se llevó a casa tres estatuillas por Mejor dirección, película extranjera y fotografía. La película, un drama autobiográfico en blanco y negro, que además puso entre las nominadas a Mejor actriz a Yalitza Aparicio, una maestra de origen indígena que nunca antes pensó en hacer cine.

Fuente: GDA/El Universal de México/El Comercio