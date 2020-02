El lente del fotógrafo Greg Williams capturó una maravillosa y simple escena: la celebración de Joaquín Phoenix tras recibir el primer Oscar en su carrera. El actor estadounidense se consagró como Mejor actor gracias a su papel en el “Joker”, dicho personaje también lo hizo ganador de un Bafta, un SAG y un Critics’ Choice Movie Awards. El activista por los animales no encontró una mejor forma de celebrar la exitosa temporada de premios que comer una hamburguesa vegana junto a su novia, la actriz Rooney Mara.

► Oscar 2020: Joaquin Phoenix se lleva el premio a Mejor actor por “Joker”

La noche del domingo, Joaquín Phoenix se llevó uno de los premios más importantes de su vida. Además, su discurso a favor de los animales fue muy aplaudido por Hollywood y celebrado en las redes sociales.

Tras la típica rueda de prensa, Phoenix buscó un momento de calma junto a su novia Rooney Mara, quien lucía un vestido de Alexander McQueen y unas cómodas Converse de bota negras, y en unas escaleras, con la estuilla dorada cerca a ellos, comieron una hamburguesa a base de plantas del restaurante Monty.

Phoenix, quien triunfó por su papel protagónico en “Joker”, cinta en la que interpreta a Arthur Fleck, un comediante fallido que cae en una espiral autodestructiva ante la indiferencia de la sociedad, creando al famoso némesis de Batman.

El actor se impuso ante rivales del calibre de Adam Driver (“Marriage Story”), Antonio Banderas (“Dolor y Gloria”), Jonathan Pryce (“The Two Popes”) y Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”).

El discurso de Phoenix, además de la foto con la hamburguesa, es uno de los momentos más vistos de la ceremonia en las redes sociales. “Estamos hablando de la lucha contra la idea de que una nación, un pueblo, una raza, un género o una especie tienen el derecho de dominar, controlar y usar y explotar a otro con impunidad”, inició.

“Considero que el mejor regalo que me han dado muchas personas [de la industria] es la oportunidad de usar nuestra voz para dársela a aquellos que no la tienen. He estado pensando en algunos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad”, continuó Phoenix. “Creo que hay momentos en los que sentimos que estamos luchando por causas distintas”.

THE OSCARS® - The 92nd Oscars® broadcasts live on Sunday, Feb. 9,2020 at the Dolby Theatre® at Hollywood & Highland Center® in Hollywood and will be televised live on The ABC Television Network at 8:00 p.m. EST/5:00 p.m. PST. (ARTURO HOLMES via Getty Images) JOAQUIN PHOENIX

“Sin embargo, veo aspectos en común, al estar hablando de desigualdad de género, de racismo, de derechos para el colectivo LGBT, de los derechos de los indígenas, de los derechos de los animales, estamos hablando de la lucha contra la injusticia, de luchar contra la creencia de que una nación, un pueblo, una raza, una etnia, un sexo o una especie tenga el derecho de dominar, controlar, manipular y explotar con total impunidad”, agregó.

“Pensamos que tenemos derecho de inseminar artificialmente a una vaca y que cuando pare, le arrebatamos a su cría, aunque sus gritos de angustia sean inconfundibles. Y entonces le robamos la leche que está pensada para su ternero y la servimos en café o cereales”, dijo el actor ganador del Oscar.

“Nos asusta el concepto de cambio personal, porque creemos que tendremos que sacrificar algo, renunciar a algo, pero los seres humanos en nuestros mejores momentos podemos ser creativos e imaginativos, podemos desarrollar y fomentar sistemas de cambio que beneficien a todos y al medio ambiente”, añadió.

El intérprete también fue autocrítico y dijo: “He sido un sinvergüenza toda mi vida, también alguien egoísta y, en algunos momentos, cruel, alguien con el que era difícil trabajar. Estoy tremendamente agradecido porque muchos de los que están aquí me dieron una segunda oportunidad. Ese es nuestro mejor momento: cuando nos apoyamos entre nosotros”.

Finalmente, Joaquín Phoenix visiblemente emocionado citó a su hermano, el fallecido River Phoenix: “Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra, corre al rescate con amor y así vendrá la paz”.

Te puede interesar:

Oscars 2020: Joaquin Phoenix recordó a su hermano fallecido en su discurso tras ganar como Mejor actor | VIDEO

Joaquin Phoenix, el antihéroe de Hollywood

Oscar 2020: Joaquin Phoenix de “Joker” y su paso por la alfombra roja | FOTOS

Joaquin Phoenix y el Oscar: el actor que no quiso ser famoso, duerme a las 9 p.m. y tiene al mundo hablando de él

Oscar 2020: una ruta por los lugares donde se filmó “Joker”, la película cumbre de Joaquín Phoenix | FOTOS