La coanfitriona de los Oscar 2022, Wanda Sykes, criticó la violenta reacción de Will Smith contra Chris Rock durante la ceremonia de premiación y, además, dijo estar decepcionada por la forma en que los organizadores manejaron el incidente.

En un adelanto que presentó el programa “The Ellen DeGeneres Show”, la actriz norteamericana señaló que aún está “traumatizada” por el accionar del recordado protagonista de “El Príncipe del Rap”.

“Me sentí tan mal por mi amigo Chris. Y fue repugnante, absolutamente repugnante… Físicamente me sentí enferma, y todavía estoy un poco traumatizada por eso.”, expresó Wanda Sykes.

La también escritora también hizo una dura crítica contra la organización del evento al considerar que Will Smith debió ser retirado de la ceremonia tras propinarle una bofetada al comediante sobre el escenario.

“Al dejarlo quedarse, disfrutar el resto del espectáculo y aceptar su premio, pensé: ‘¿Qué tan asqueroso es esto? Este es simplemente el mensaje equivocado’… Golpeas a alguien, te escoltan fuera del edificio y eso es todo. Que lo dejaran continuar, me pareció asqueroso”, arremetió.

Wanda Sykes afirmó que luego de este incidente tuvo la oportunidad de conversar con Chris Rock, y que este último le ofreció disculpas al remarcar que debió ser la noche de ella y sus compañeras Amy Schumer y Regina Hall, quienes se desempeñaron como las anfitrionas del evento.

Cabe señalar que Amy Schumer también condenó la reacción de Will Smith durante los Oscar 2022, y dijo sentirse afectada por lo sucedido con su amigo Chris Rock.

“Pero de verdad. Todavía exaltada y traumatizada. Amo a mi amigo Chris Rock y creo que lo manejó como un profesional. Se quedó allí y le dio un Oscar a su amigo Questlove [ganador a Mejor Documental] y todo fue muy perturbador”, lamentó.

¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock?

Will Smith perdió los papeles en plena ceremonia luego que el comediante se burlara de la cabellera de su esposa, Jada Pinkett-Smith, señalando que tenía el look de la protagonista de la película “G.I. Jane” de 1997.

El comentario de Chris Rock no fue del agrado de Will Smith, quien subió al escenario para abofetearlo y le exigió que no hable de su pareja. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, expresó el actor, segundos después de regresar a su asiento.

Will Smith a Chris Rock en el momento más incómodo de los Oscar 2022: “Deja de hablar de mi mujer”. Un puñetazo y un grito. De lo que se hablará de los #Oscar https://t.co/45B8LfCUFo pic.twitter.com/m4DXVXJfQ3 — EL PAÍS (@el_pais) March 28, 2022

