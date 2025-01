El narcomusical ‘Emilia Pérez’, el drama de posguerra ‘The Brutalist’ y la brasileña ‘I’m Still Here’ se encuentran entre las nominadas a los premios Óscar a mejor película junto a ‘Anora’, de Sean Baker; ‘The Substance’, de Coralie Fargeat, y ‘A Complete Unknown’, de James Mangold.

El resto de nominados a la 97.° edición de estos premios cuyo ganador se dará a conocer el próximo 2 de marzo son ‘Dune: Part Two’, de Denis Villenueve; ‘Nickel Boys’, de RaMell Ross; ‘Conclave’, de Edward Berger, y ‘Wicked’, de Jon M. Chu, informó la Academia de Hollywood.

¿Quiénes son los aspirantes a mejor actor y actriz?





Adrien Brody (‘The Brutalist’), Ralph Fiennes (‘Conclave’), Timothée Chalamet (‘A Complete Unknown’), Sebastian Stan (’The Apprentice) y Colman Domingo (‘Sing Sing’) competirán por el galardón de mejor actor.

En la categoría de mejor actriz están nominadas la española Karla Sofia Gascón y la brasileña Fernanda Torres que se enfrentarán por el premio Óscar por sus interpretaciones en ‘Emilia Pérez’ e ‘I’m Still Here’ (‘Aún estoy aquí’).

Gascón y Torres compartirán categoría con Demi Moore (‘La sustancia’), Mikey Madison (‘Anora’) y Cynthia Erivo (‘Wicked’).

Es la primera nominación para Moore, que con esta película ha visto resurgir su carrera, muy apagada en los últimos años. Y también es la primera de Madison, conocida por la serie ‘Better Things’, mientras que para Erivo es su tercera candidatura.

Igualmente es la primera nominación para la española, que hace historia como la primera actriz transgénero en recibir una candidatura de la Academia de cine de Hollywood.

Saldaña nominada a mejor actriz de reparto





Por otro lado, la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña logró la nominación a mejor actriz de reparto por su papel en ‘Emilia Pérez’.

Saldaña compartirá categoría con la actriz Mónica Barbaro (‘A Complete Unknown’), Ariana Grande (‘Wicked’), Felicity Jones (‘The Brutalist’) e Isabella Rossellini (‘Conclave’).

Por esta interpretación, Saldaña se alzó el pasado 5 de enero con su primer Globo de Oro a mejor actriz de reparto y su nominación a los premios BAFTA, los más importantes del cine británico.

Saldaña es la única actriz que ha protagonizado cuatro películas que han recaudado más de 2.000 millones de dólares: ‘Avatar’ (2009), ‘Avatar: The Way of Water’ (2022), ‘Avengers: Endgame’ (2019) y ‘Avengers: Infinity War’ (2018).

Por otro lado, en la categoría de actor de reparto se disputarán el galardón Yura Borisov (‘Anora’), Keiran Culkin (‘A Real Pain’), Edward Norton (‘A Complete Unknown’), Guy Pearce (‘The Brutalist’) y Jeremy Strong (‘The Apprentice’).

Los candidatos a mejor dirección para los premios Óscar





Los cineastas Jacques Audiard (‘Emilia Pérez’), Brady Corbet (‘The Brutalist’), James Mangold (‘A Complete Unknown’), Sean Baker (‘Anora’) y Coralie Fargeat (‘The Substance’) fueron nominados en la categoría de mejor director.

Los nominados a mejor documental en los premios Óscar





‘Black box diaries’, ‘No other land’ y ‘Porcelain war’ fueron nominados en el apartado de mejor documental junto a los títulos ‘Soundtrack to a coup d’etat’ y ‘Sugarcane’.