En la mañana del martes 22 de julio, tras conocerse la muerte del legendario vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, cientos de fanáticos acudieron a su estrella en el Paseo de la Fama para rendirle un emotivo e improvisado tributo, mismo que abarrotó la célebre vereda de Hollywood.

De ese modo, velas, flores, cartas y fotografías cubrieron la estrella que le fue otorgada en abril de 2002, en una ceremonia donde fue presentado por Marilyn Manson, quien tras su fallecimiento, lo recordó como “un auténtico héroe y una inspiración”.

La fan Amor Morales colocó flores y velas sobre la estrella de Ozzy Osbourne en el Paseo de la Fama de Hollywood | Foto: EFE / JILL CONNELLY

Ozzy, quien fue diagnosticado con Parkinson en 2019, falleció “rodeado por el cariño de su familia”, según el comunicado difundido por su familia este martes, que también pidieron respeto por su privacidad en este difícil momento.

Los fanáticos brindan por Ozzy Osbourne luego de que se colocaran flores sobre su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood / JILL CONNELLY

En tanto, en Hollywood, los fanáticos del llamado Príncipe de las Tinieblas, visiblemente conmovidos, dejaron sus tributos en el lugar, recordando al artista británico por una trayectoria musical que abarcó más de cinco décadas y una vida pública intensa y controversial.

Una vela con el rostro de Ozzy Osbourne fue puesta encima de su estrella en el Paseo de la Fama | Foto: EFE / JILL CONNELLY

Entre ellos, una mujer llamada Holly Lindblom encendió una vela como tributo silencioso. Otra seguidora, Sarah Childers, mostró con orgullo un tatuaje con la firma del artista, mientras Gregg Donovan, otro fanático, realizó un gesto simbólico frente al altar improvisado, donde las flores se acumulaban junto a mensajes escritos a mano que expresaban dolor, gratitud y respeto.

Holly Lindblom (izquierda) enciende una vela sobre la estrella de Ozzy Osbourne en el Paseo de la Fama de Hollywood | Foto: EFE / JILL CONNELLY

Sarah Childers muestra un tatuaje con la firma de Ozzy Osbourne en un altar improvisado junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood | Foto: AFP / PATRICK T. FALLON

Gregg Donovan hace un gesto frente a un altar improvisado en la estrella de Ozzy Osbourne en el Paseo de la Fama de Hollywood | Foto: AFP / PATRICK T. FALLON

Así, los seguidores del icónico cantante continuaron dejando cartas, flores y fotografías, generando un emotivo ambiente en el número 6780 de Hollywood Blvd, en Los Ángeles. A su vez, en redes sociales, millones de usuarios también expresaron su pesar y homenajearon al artista.

El estudiante de música italiano Alessandro Wilde coloca una púa de guitarra sobre la estrella de Ozzy Osbourne en el Paseo de la Fama de Hollywood | Foto: EFE / JILL CONNELLY

Daniel Yaussy grita “Ozzy por siempre” al detenerse frente a la estrella de Ozzy Osbourne en el Paseo de la Fama de Hollywood | Foto: EFE / JILL CONNELLY

Por otro lado, figuras del rock no tardaron en sumarse a los mensajes de despedida, entre ellos Ronnie Wood (guitarrista de los Rolling Stones), Brian May (Queen), Tom Morello (ex Rage Against the Machine), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Travis Barker (Blink-182), y los integrantes de Metallica.

Ozzy Osbourne: Así fue su último concierto

El espectáculo de despedida, titulado ‘Back to the Beginning’, fue un homenaje a su carrera y a la historia del heavy metal.

Con una audiencia presencial de 45 000 personas y más de 5.8 millones de espectadores vía ‘streaming’, el evento recaudó cerca de 140 millones de libras destinados a causas benéficas como el Hospital Infantil de Birmingham y Cure Parkinson’s.

“Es la última canción. Su apoyo nos ha permitido llevar un estilo de vida increíble (...) Gracias desde el fondo de nuestros corazones” , expresó Ozzy antes de cerrar su actuación con el clásico “Paranoid”.

Sobre el escenario, acompañado de sus compañeros originales Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, Osbourne ofreció una presentación memorable desde un trono negro, con mensajes de despedida enviados por celebridades como Jack Black, Ricky Gervais y Dolly Parton.

El cantante británico Ozzy Osbourne durante un concierto de la banda de rock Black Sabbath en el Papp László Budapest Sports Arena, en Budapest, Hungría, el 1 de junio de 2016 | FOto: EFE / BALAZS MOHAI

Nacido en 1968 como parte de los fundadores de Black Sabbath, Ozzy Osbourne fue una de las figuras más influyentes del heavy metal y de la música contemporánea.

*Con información de EFE y AFP