HBO Max tiene un gran reto por delante con la nueva adaptación de Harry Potter. Y es que la serie no solo tendrá que hacer justicia a la saga superventas de J.K.Rowling, sino que además tendrá que estar a la altura de la versión cinematográfica de Warner Bros... Al fin y al cabo, el reparto de la ficción deberá encarnar a personajes que, para muchos fans, siempre tendrán el rostro de los actores de los filmes. En todo caso, parece que ya hay favoritos para algunos papeles, como es el caso de Severus Snape.

Según informa The Wrap, Paapa Essiedu es el principal candidato para dar vida al oscuro profesor de pociones de Hogwarts. Por el momento, el actor no ha aceptado formalmente el papel y tampoco se ha llegado a ningún acuerdo.

“Somos conscientes de que una serie de tan alto nivel suscitará muchos rumores y especulaciones”, expresó un portavoz de HBO en un comunicado. “A medida que avancemos en la preproducción, sólo confirmaremos los detalles cuando cerremos los acuerdos”, señaló.

Essiedu es conocido por sus papeles en The Outrun, Black Mirror: Demonio 79, Men, The Lazarus Project y Podría destruirte, entre otros. De llegar a un acuerdo con HBO el intérprete tomaría el testigo del fallecido Alan Rickman, quien encarnó a Snape durante una década, a lo largo de las ocho películas de Harry Potter, ofreciendo una versión memorable de un personaje que, a pesar de presentarse como antagonista la mayor parte del tiempo, se convirtió en uno de los más queridos de la saga.

Mientras que la ficción sigue buscando al trío protagonista, otro de los nombres que han sonado como favoritos para encarnar a un miembro del profesorado del colegio de magia y hechicería es el de Mark Rylance. El actor de cintas como El puente de los espías, El juicio de los 7 de Chicago y Bones and all encabeza la lista de favoritos para encarnar a Dumbledore.

La serie estará formada por siete temporadas, una por libro y pretende ser fiel al material original. Francesca Gardiner (Succession, La materia oscura, Killing Eve) es guionista y directora mientras que Mark Mylod (Succession, Juego de Tronos o The Last of Us) producirá y dirigirá varios episodios. Rowling ejerce de productora ejecutiva.

Con información de Europa Press

