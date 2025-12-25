Pat Finn, reconocido actor estadounidense de sitcoms como “The Middle”, “Friends” y “Seinfeld”, falleció a los 60 años tras una larga lucha contra el cáncer. El intérprete murió el pasado lunes 22 de diciembre de 2025 en su hogar en Los Ángeles, California, rodeado de su familia, según informaron sus representantes y medios internacionales.

La familia de Finn confirmó que el actor había sido diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022, logrando entrar en remisión, pero la enfermedad volvió y se extendió a otras partes del cuerpo con el paso del tiempo, complicando su salud en los últimos meses.

Pat Finn será recordado en la televisión estadounidense por su papel de ‘Bill Norwood’ en “The Middle”, donde participó durante siete temporadas y se ganó el cariño de la audiencia por su humor y calidez humana.

Pat Finn, recordado actor de “The Middle” y “Friends”, falleció tras una larga lucha contra el cáncer. (Foto: Captura de video)

Además de su rol en “The Middle” y apariciones en “Friends” como el ‘Dr. Roger’ (novio de Mónica Geller), Finn también apareció en populares series como “Seinfeld”, “Murphy Brown” y “Curb Your Enthusiasm”.

Su trayectoria profesional se complementó con participaciones en cine, como “Dude”, “Where’s My Car?”, y con sus inicios en el prestigioso grupo de comedia e improvisación “The Second City” de Chicago, donde compartió experiencias con figuras como el fallecido Chris Farley.

Tras conocerse la noticia, colegas y fans rindieron homenaje a Finn como un intérprete talentoso y una persona generosa. El actor deja a su esposa Donna y tres hijos Cassidy, Caitlin y Ryan.