Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Publicado originalmente el 20 de mayo del 2016 con el titular "Charles Martinet: "la gente me trata como uno de su familia""

Super Mario, el bigotón más famoso de los videojuegos, también es un hombre de carne y hueso: Charles Martinet (EE.UU. 1955). Originalmente un intérprete especializado en teatro, donde trabajó por diez años, es un ‘character actor’ (especializado en roles excéntricos) que estuvo escenarios de Londres, California y Nueva York; además de participar en el rubro de videos de capacitaciones. Esos son los orígenes de quien se convertiría en el héroe del Reino Champiñón.

Hace unos años, antes de confirmarse el desarrollo de una película de animación, algo a lo que Nintendo no quiso luego de una terrible experiencia; el actor conversó con este diario en marco de su visita al Perú por el Mas Gamers Tech Festival. Lo primero que nos contó en ese entonces es que paseó por el centro de Lima. “Es mi primera vez en Perú y me encanta tanto la comida, y la gente es fantástica. Pero he visitado (antes) Chile, Brasil y Colombia”, dijo. También quiere visitar Machu Picchu.

¿Cómo obtuvo el rol? “Estaba en la playa haciendo lo que hacen los actores profesionales: esperando (que suene) el teléfono”, indicó Martinet a modo de broma. Ocurrió a inicios de la década de 1990 y la voz al otro lado de la línea le dice que vaya a una feria en Las Vegas para asistir a un casting. Algo reticente al inicio, pues no fue una invitación oficial, el actor viaja.

Ya en la prueba, él tenía que hablar como un fontanero de Brooklyn con raíces italianas, voz que Martinet primero imaginó como gruesa y pco amigable; por lo cual decidió volverla más aguda y recordó su rol previo como Gremio, personaje de "La fierecilla domada" de William Shakespeare. Tras la prueba, pensó que no lo llamarían otra vez. Se equivocó y desde entonces ha sido a Mario en más de 50 juegos, así como su hermano, Luigi; el villano Bowser, el dinosaurio Yoshi, etc.

¿Cómo era su relación con los videojuegos antes de convertirse en Super Mario?

Yo no sabía nada de videojuegos. Cuando estaba en la universidad, en esos días estaban "Pong" y "Pacman". No sabía que habían más videojuegos después del "Atari". Pero gracias a Nintendo y al señor Shigeru Miyamoto (creador de Super Mario), ya tenemos una industria de divertimento.

Usted mencionó en una entrevista que “la vida nunca será exactamente lo que creías que iba a ser, pero seguro te gustará”. ¿Siempre fue usted así de positivo? ¿Acaso ser Mario le ha ayudado a eso?

Mario me ha ayudado mucho. Porque yo quiero ser más como él, lleno de amor para una princesa y siempre con alegría. Y cuando hay dificultades en la vida, dice siempre “let’s a-go, mamma mía”, con optimismo, con el poder del interior. Cada día yo me levanto y estoy bien contento.

¿Por qué cree que Mario es tan querido?

Por los equipos creativos de Nintendo en Japón, en América, en todas partes del mundo, que quieren que este personaje siempre tenga integridad. Si juegas el primer juego de Mario o el último, siempre ese personaje está lleno de alegría, de aventura, y esto algo que nosotros buscamos. Por eso digo que quiero ser como él, con optimismo, con alegría. Creo que estas aventuras, siempre diferentes y complicadas, son muy cariñosas y eso nos toca el corazón.

Durante su trabajo al poner las voces, ¿en algún momento tiene que tratar con Shigeru Miyamoto?

Oh, sí. Es un hombre increíble, tan amable. Es muy cariñoso, muy humilde.

Usted no solo es la voz de Mario, también de Luigi. En internet hay muchos chistes sobre él, llamándolo Mario Verde. ¿Qué le diría a todos los bromistas?

En 2014 fue el año de Luigi, fue maravilloso. Yo creo que es un personaje muy bueno. Como soy el segundo hijo de la familia, soy más como Luigi. Un poco más tímido, tengo miedo antes de entrar a una cosa peligrosa, pero siempre busco el valor como Luigi. Pero Mario tiene optimismo, con coraje. Y a mí me encantan los dos personajes, todos los de Nintendo, pero tengo un espacio especial en mi corazón para Luigi

¿Qué es lo más extraño que le han pedido decir con la voz de Mario?

Debe saber que para mí hacer la voz de Mario es algo increíble. Y encontrar a los fans de Mario es fantástico. Y después de 25 años de hacer la voz, la gente es tan amable conmigo, es como si fuera un miembro de su familia. Me dicen 'usted es la voz de mi juventud, yo jugué con mi padre y ahora juego con mis niños'. Nunca hay algo extraño, yo estoy siempre muy emocionado porque la gente es muy amable y llena de amor por este personaje.

En la actual industria de videojuegos hay actores de voz muy buenos. ¿Hay alguno que sea su favorito?

Mamma mía. Bueno, me encanta tanto escuchar todas las voces de mis amigos, yo los encuentro en los Comic Con. Siempre me encanta, porque personas como Phil Lamar y Steven Bloom son fantásticos, de veras. Y muchos otros, que tienen mucho talento y son cariñosos, siempre. Algunos que son los malos en videojuegos tienen corazones muy grandes (los actores que mencionó han sido Ratbag en "Middle Earth: Shadow of Mordor" y Ares en "God of War", respectivamente).

Hay rumores de que podría realizarse una película de Super Mario. ¿Le gustaría hacer la voz del personaje de ocurrir esto?

Estoy siempre listo. Si me llaman por teléfono, me envían un email, esto siempre listo para decir "¡wu-hu!", porque interpretar a este personaje es mi cosa favorita de hacer en esta vida.

DATO

Si bien Charles Martinet no dará la voz a Super Mario en la cinta, sí aparecerá con “cameos sorpresa”; según el anuncio oficial.

La película es producida por Illumination Studios, creadores de la saga “Mi villano favorito”.

Mira también

La aclamada empresa crea un parque temático que permitirá interactuar al visitante en el mundo del video Juego en la vida real. null

Lee también