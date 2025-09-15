El actor británico Owen Cooper se convirtió este domingo en el actor más joven en recoger un premio Emmy, alzándose con el galardón a mejor intérprete de reparto por el drama psicológico ‘Adolescence’.
A sus 15 años, el actor que interpreta a Jamie Miller, un joven de 13 acusado del asesinato de una compañera de clase, batió el récord que hasta ahora ostentaba Scott Jacoby.
Como se sabe, Jacoby tenía 16 años cuando ganó el Emmy en la categoría a mejor actor de reparto en una serie de drama por ‘The Certain Summer’ en 1973.
La miniserie de Netflix aspira a convertirse en una de las más premiadas de la 77 edición de estos premios, que se están llevando a cabo en el Teatro Peacock de Los Ángeles.
