En uno de los momentos más incómodos de toda la historia de los Premios Oscar, Will Smith, nominado a Mejor actor por la película “King Richard”; golpeó en vivo al actor cómico Chris Rock por una broma realizada en plena ceremonia.

En un momento de su aparición, Chris Rock dijo una broma sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett-Smith; comparando su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane.

No es la primera vez que Chris Rock y Will Smith se ven envueltos en una polémica por Jada Pinkett-Smith. en 2016, Rock hizo una broma sobre la campaña que la actriz realizó contra los Premios Oscar, debido a la falta de nominados de piel negra.

“Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (...) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, dijo el cómico, en referencia a la comedia que el rapero y actor hizo en los años 90 y que fue mal recibida por la crítica.

Según un video difundido en Twitter, tras el golpe que le dio a Chris Rock, Will Smith parece llorar. Tyler Perry y Denzel Washington parecen tener intenciones de calmarlo hasta que regrese a su asiento.

Durante la pausa publicitaria, Denzel Washington y Tyler Perry, apartaron a Will Smith aparentemente para calmarlo. Will parece secarse lágrimas de los ojos mientras regresa a su asiento con Jada y su representante #Oscars pic.twitter.com/5REey90QOp — Hector Palmar (@heyhec) March 28, 2022

Se llevó el Oscar

“El amor te hace hacer locuras”, dijo Will Smith, minutos después, al ganar el Premio Oscar a Mejor actor por “King Richard”; donde interpretó al padre de las tenistas Venus y Serena Williams. En un sentido discurso, agradeció a toda la familia Williams, además de indicar lo importante que es para él proteger a sus seres queridos. “Espero que la academia vuelva a invitarme”.

Will Smith lloró al dar su discurso de Mejor actor principal por "King Richard". Foto: TNT.

¿Qué es la alopecia?

La alopecia, enfermedad con la que vive Jada Pinkett-Smith, es la pérdida de cabello. Esto llevó a que la actriz se rapara la cabeza. “He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, mirad esta línea de aquí. Mirad esto. Apareció así y va a ser un poco difícil de ocultar. Así que pensé en compartirlo para que no hicieran preguntas”, contó la actriz en 2021.

“Voy a inspirarme en la fuerza de voluntad que tienen otras personas que están pasando por cosas de verdad horribles, como el cáncer o tener un hijo enfermo. Veo lo valientes que son cada día y lo cierto es que me siento más arropada cuando los tomo como ejemplo”, añadió.