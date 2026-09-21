Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, murió este domingo a los 27 años. Modelo de profesión, Gerber falleció en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, según la oficina del forense del condado.

Por el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte y se espera el resultado de la autopsia.

Allie Jenkins, representante de Crawford y su esposo, Rande Gerber, dijo a CBS —socio informativo de la BBC en EE.UU.— que la familia “pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

Gerber, que siguió los pasos de su madre en el mundo de la moda, debutó en la pasarela a los 16 años con la firma italiana Moschino y trabajó con varias marcas internacionales.

Gerber (izquierda) era modelo y había hablado de su estrecha relación con su familia.

Posteriormente trabajó como modelo para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta.

Su padre, Rande Gerber, es un empresario conocido que cofundó la marca de tequila Casamigos junto al actor George Clooney.

En los últimos años, Gerber habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental y su consumo de drogas.

En 2023, declaró en el podcast Studio 22: “Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades relacionadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”.

En la edición de este mes de Vogue Estados Unidos, su hermana Kaia también abordó su lucha contra la adicción. “Cuando algo así ocurre en una familia, afecta a todos”, señaló.

“Creo que por eso empecé a verme como la persona fácil y nunca quise pedir ayuda”.

Gerber había hablado en otras ocasiones de la estrecha relación que mantenía con su familia, en especial con su hermana Kaia, con quien protagonizó una campaña para Calvin Klein en 2018 y cuyo nombre llevaba tatuado en el brazo.

Ese mismo año dijo a la revista People: “Somos una familia muy unida, sobre todo mi hermana y yo”.

“Viajamos juntos gran parte del tiempo, así que eso hace que me sienta mucho menos solo”.

También en 2018 apareció junto a su madre en un anuncio de Pepsi para la Super Bowl, 26 años después de que Crawford protagonizara su icónica campaña de 1992 para la marca.

“Somos una familia muy unida, así que era como ir a trabajar con un amigo. Fue muy divertido y fácil”, dijo entonces a People.

En julio, Crawford compartió en Instagram dos fotografías de su hijo cuando era niño para celebrar su 27 cumpleaños.

“Estoy muy orgullosa del hombre en que te has convertido, pero siempre te veré como mi niño pequeño. Te quiero”, escribió.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.