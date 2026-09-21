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Resumen

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Presley Gerber junto a su hermana, la modelo Kaia Gerber, en evento en París en 2017. (Foto: AFP)
Presley Gerber junto a su hermana, la modelo Kaia Gerber, en evento en París en 2017. (Foto: AFP)
Por BBC News Mundo

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, murió este domingo a los 27 años. Modelo de profesión, Gerber falleció en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, según la oficina del forense del condado.