"Rápidos y furiosos": Tyrese Gibson se burla de la taquilla de "Hobbs & Shaw"

Tyrese Gibson, uno de los actores de "Rápidos y Furiosos", se pronunció sobre el estreno poco exitoso de "Fast & Furious: Hobbs & Shaw". Las palabras del actor han sido fuertes, sobre todo las que se dirigen a Dwayne "La Roca" Johnson, protagonista del spin off de la popular franquicia.

"Romper una familia claramente no tiene el valor que uno suponía que tendría", escribió Gibson en su cuenta de Instagram, aludiendo al conflicto que protagonizó "La Roca" con parte del elenco tras el estreno de "Rápidos y Furiosos 8".

Luego continuó diciendo que "tal vez, solo tal vez", Johnson podría volver a "abrazar" al equipo y a los fanáticos para así regresar en la décima entrega, ya que está confirmado que no formará parte de la novena.

Minutos después que Gibson, quien da vida a Roman Pearce en "Rápidos y furiosos", compartió el mencionado post, este lo borró pero fue The Shade Room quien hizo una captura y la compartió en sus redes sociales.

Estrenado el último 2 de agosto, "Hobbs & Shaw" recaudó solo en Estados Unidos US$ 60.8 millones mientras que a nivel internacional logró llegar a los US$ 180 millones.

Se trata del estreno con menos ingresos para una película de "Fast & Furious" desde "The Fast and the Furious: Tokyo Drift", la cual en 2006 obtuvo US$ 62,514,415 millones.

Por otro lado, "Hobbs & Shaw" tampoco pudo superar la taquilla que recaudó en su estreno "The Fast and the Furious", la primera película de la franquicia.El filme de de 2001 hizo en su primer fin de semana: $144,533,925.

DATOS

"Hobbs & Shaw", tuvo una inversión de US$ 200 millones y se estrenó en Perú el jueves 1 de agosto.