Will Smith recibió un Oscar como Mejor Actor en la 94º edición de los prestigiosos premios de la Academia por su papel en la película “King Richard”, donde interpreta a Richard Williams, padre de las tenistas Venus y Serena Williams.

La premiación del actor estadounidense se vio opacada por la bofetada que le lanzó a Chris Rock durante el evento, y Richard Williams no ha querido dejar pasar este incidente por alto.

“No conocemos todos los detalles de lo que sucedió. Pero no aprobamos que nadie golpee a nadie a menos que sea en defensa propia”, señaló el entrenador de tenis a través de su hijo, Chavoita LeSane, a la cadena NBC News.

Según LeSane, su padre se sorprendió cuando el recordado protagonista de “El Príncipe del Rap” golpeó a al comediante luego que se burlara de la calvicie de su esposa, Jada Pinkett-Smith.

Recordemos que Chavoita LeSane se ha desempeñado como vocero oficial del progenitor de las hermanas Williams desde que este último sufrió un derrame cerebral.

¿Por qué golpeó a Chris Rock?

Will Smith perdió los papeles en plena ceremonia luego que el comediante se burlara de la cabellera de Jada Pinkett-Smith señalando que tenía el look de la protagonista de la película “G.I. Jane” de 1997.

El comentario de Chris Rock no fue del agrado de Will Smith, quien subió al escenario para abofetearlo y le exigió que no hable de su pareja. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, expresó el actor segundos después de regresar a su asiento.