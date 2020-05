El 7 de abril pasado, Ricky Martin presentó públicamente a Renn, su cuarto hijo después de Mateo, Valentino y Lucía. "Aquí mi #ArabeBoricuaRenn Martin-Yosef. 🤤 el bebé de la casa. #BabyRenn #BabyBOY”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

Aunque Ricky no ha dado mayores detalles de la llegada del nuevo integrante de la familia, Renn sería hijo biológico de Jwan Yosef, esposo del boricua y es que el parecido físico entre ambos es innegable.

El último domingo, como parte de las celebraciones por el “Día de la madre”, el intérprete de “La vida loca” compartió unas fotografías recientes de sus cuatro hijos junto a su madre Nereida Morales.

“Qué suerte tenemos de estar cerca de ti mamá. Te amamos tanto! #felizdiadelasmadres #Nereida #lamejorabuela #nietos #abuelaorgullosa” se lee en el mencionado post.

►Ricky Martin envía ayuda a República Dominicana y Puerto Rico para luchar contra el COVID-19

►Ricky Martin grabó con su celular su nuevo video musical





FAMILIA FELIZ

Sobre si piensa hacer crecer más a su familia, Ricky Martin no ha afirmado ni negado nada pero para nadie es un secreto que el cantante siempre deseó una familia numerosa. En cuanto a la subrogación de vientre, método que usó para tener a sus hijos, el cantante reveló hace unos años que se siente muy agradecido con la madre de sus hijos. “Vi la foto y me dije: ¿Quién es esta mujer tan angelical, tan transparente?, Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”.

El cantante, además, rechaza la expresión “vientre de alquiler”: "Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él”, dijo.

Y aunque se desconoce hasta el momento la identidad de la madre de los hijos de Ricky, desde hace buen tiempo una fotografía que el cantante compartió, vía Instagram, desató una infinidad de comentarios al respecto.

En la instantánea, el puertorriqueño se mostraba junto a Eglantina Zingg. La imagen hubiera pasado inadvertida si no fuera por el gran parecido de la modelo venezolana con los primeros tres hijos del cantante.

“Esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella”, “casi que no me quedan dudas” y “la sangre no miente” fueron algunos de los muchos comentarios al post de Instagram.





MATTEO Y VALENTINO

En 2008, Ricky Martin sorprendía al mundo revelando el nacimiento de Matteo y Valentino, sus dos hijos mellizos. Hoy, doce años después, los pequeños parecen convivir en un ambiente de armonía junto a su padre, a sus hermanos Lucía y Renn y a Jwan Yosef.





Ricky Martin ha contado en más de una ocasión detalles de la convivencia con sus hijos. Y es a través de las fotografías que el cantante postea desde hace varios años en su cuenta de Instagram que hemos sido testigos del crecimiento de los pequeños y el camino que va tomando cada uno.

"Uno de ellos es baterista. Mi propio baterista me dijo: "No es que toque la batería, ¡es que le saca sonido al tambor!". Ese es Matteo. Valentino es mucho más paz y amor y de momento se va con las plantas y siempre está lleno de lodo. Es más fantasioso y me encanta. Son muy diferentes", revelo el boricua para la revista Elenco.

Sobre la educación de sus mellizos, Ricky ha dicho que estos tienen un profesor particular que les imparte clases personalizadas debido a que casi todo el tiempo viajan de un lugar a otro por el trabajo de su famoso padre.





LUCÍA

Lucía, la única hija mujer de Ricky nació el 24 de diciembre de 2018, el mismo día que cumple años el puertorriqueño. A diferencia de la exposición que sí tuvieron Matteo y Valentino a los medios, el cantante ha cuidado desde el inicio la privacidad de la pequeña y es por ello que apenas muestra imágenes de ella en redes sociales.









“BABY RENN”

Seis meses antes de revelar su rostro públicamente, Ricky anunció la llegada del pequeño Renn junto a una fotografía en la que aparece junto al menor con el rostro cubiertoentonces y su esposo Jwan Yosef. “Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido”, anunció en aquel entonces el cantante.





Actualmente, el cantante se mantiene en aislamiento como medida preventiva contra la pandemia de COVID-19, que ya deja más de 1 millón de contagiados y más de 67,000 muertos en todo el mundo.

El propio artista publicó el pasado 22 de marzo un video en sus redes sociales para que sus seguidores donen dinero a las organizaciones Charity Stars y Project Home para adquirir equipo médico para los profesionales alrededor del mundo que combaten el coronavirus.

“No paro de pensar. En este tipo de situaciones simplemente tengo que hacer algo al respecto. Estoy sumamente preocupado y obsesionado con la situación que están pasando nuestros profesionales de la salud, que desafortunadamente no tienen equipo de protección, máscaras, guante y batas”, alertó Martin.

Ante ello, eligió a dichas organizaciones como las responsables que llevarán estos equipos “a los hospitales donde más lo necesitan en todas partes del mundo”. “Pero para eso necesito tu ayuda, porque solo definitivamente no puedo”, instó.

PUEDE INTERESARTE

A 16 años de la misteriosa muerte del periodista argentino Juan Castro, el amor oculto de Ricky Martin

Viña del Mar 2020: Ricky Martin le robó un beso al presentador del festival chileno

Ricky Martin: así luce hoy Fran Mariano, el argentino que se hizo adicto a las cirugías estéticas para ser igual al astro boricua