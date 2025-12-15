Destacados políticos, actores y otros artistas se mostraron conmocionados por la muerte del director estadounidense Rob Reiner, quien fue encontrado muerto junto a su esposa el domingo en su casa de Los Ángeles.

“Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla”, escribió el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017) en X.

“Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica”, agregó.

La exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris (2021-2025) señaló, por su parte, que su obra “ha impactado a generaciones de estadounidenses”. “Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura”.

Rob Reiner's work has impacted generations of Americans. The characters, dialogue, and visuals he brought to life in film and television are woven throughout our culture. Rob loved our country, cared deeply about the future of our nation, and fought for America's democracy.



Rob… — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 15, 2025

Y el gobernador de California, el también demócrata Gavin Newsom, quien dijo que sintió que su corazón se rompió cuando conoció la noticia, afirmó que “Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos”.

El actor y productor Elijah Wood aseguró en X que se sintió “horrorizado al enterarse del fallecimiento” de Reiner y su “maravillosa esposa”.

“Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una atrocidad. Rezo por una justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras”, añadió en redes la actriz Roseanne Barr.

I’m absolutely shocked and horrified to hear about Rob Reiner and his wife Michele. This is a travesty. Praying for swift justice. Sympathies to their family and children. I’m at a loss for words — Roseanne Barr (@therealroseanne) December 15, 2025

James Woods, quien protagonizó ‘Ghosts of Mississippi’ (‘Fantasmas del pasado’), dirigida por Reiner, lamentó la muerte de su “buen” amigo. “Las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo”, precisó en X.

Christopher Guest, quien protagonizó ‘This is Spinal Tap’ (2005) y ‘The Princess Bride’ (‘La princesa prometida’), y su mujer, la también actriz Jamie Lee Curtis, apuntaron en un comunicado conjunto que están “conmocionados y tristes” por la “violenta y trágica” muerte de la pareja" y dijeron que su principal preocupación en este momento “son sus hijos y familiares directos”.

El cineasta Paul Feig (‘Bridesmaids’/ ‘La boda de mi mejor amiga ' y ‘A Simple Favor’/ ‘Un pequeño favor’) dijo en X que Reiner era su “verdadero héroe”: “Un verdadero titán visionario y una persona encantadora, encantadora. Nunca se sabe si es apropiado publicar algo en medio de una tragedia como esta, pero solo quiero que el mundo sepa lo que tantos de nosotros sabemos en la industria: Rob era el mejor”.

El cineasta Paul Feig se despide de su colega y amigo Rob Reiner. (Foto: X)

Para el actor Ben Stiller, Reiner era un de sus directores “favoritos”: “Salió de la enorme sombra cómica del gran Carl Reiner y de ser actor de televisión para convertirse en un gran director que hizo una racha increíble de películas. ‘Spinal Tap’ es una de las mejores comedias jamás hechas y la lista continúa. Era una persona amable y atenta, y realmente muy divertida”, dijo también en X.

What a huge loss.



Rob Reiner was one of my favorite directors. He made some of the most formative movies for my generation. He came out form behind a huge comedic shadow of the great Carl Reiner and being a tv actor to being a a great director who made an incredible run of… — Ben Stiller (@BenStiller) December 15, 2025

CONOCE MÁS: Director de cine Carl Erik Rinsch fue hallado culpable de estafar a Netflix con once millones de dólares

Al director, actor y productor estadounidense, de 78 años, se le homenajeó también desde el sindicato de actores y profesionales de los medios SAG-AFTRA. Su presidente, Sean Astin, afirmó en un comunicado publicado por Variety que era una de las figuras más significativas en la historia del cine y la televisión.

Reiner fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa.

La prensa local señala que sus cuerpos presentaban heridas compatibles con un apuñalamiento y la revista People va más allá y asegura que la pareja fue asesinada por su hijo mediano, Nick, de 32 años.

El suceso es investigado como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Rob Reiner era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner. Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en 1974 y 1978 en la comedia ‘All in the Family’ (‘Todo en familia’).

Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Reiner, fueron hallados sin vida en su domicilio de Brentwood. (Foto: Kent NISHIMURA / AFP) / KENT NISHIMURA

De acuerdo con la biografía publicada en la página IMDB, nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, y estaba casado con Michele Singer desde 1989.

Era conocido por trabajos como actor en ‘All in the Family’ (1971), ‘This is Spinal Tap’ (1984) y ‘The Wolf of Wall Street’ (‘El lobo de Wall Street’, 2013).

Y como director por ‘When Harry Met Sally’ (‘Cuando Harry encontró a Sally’), una de sus películas emblemáticas, ‘The Princess Bride’ (‘La princesa prometida’), ‘A Few Good Men’ (‘Algunos hombres buenos’), ‘Misery’ y ‘Stand by Me’ (‘Cuenta conmigo’).

Con información de EFE