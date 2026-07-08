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El director y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025. Su hijo Nick Reiner es acusado del asesinato. | Foto: EFE
El director y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025. Su hijo Nick Reiner es acusado del asesinato. | Foto: EFE
Por Agencia EFE

El actor y director Rob Reiner obtuvo una nominación póstuma en la 78ª edición de los Emmy, a mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en ‘The Bear’.

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