Robbie Wiliams confiesa que padece un serio problema mental

El famoso cantante británico Robbie Williams reveló que viene luchando contra una seria enfermedad mental que cada cierto tiempo "quiere matarlo".

En diálogo con "The Sun", el artista de 44 años de edad señaló que su vida estuvo en riesgo varias veces, comparando su situación con la que vivió George Michael, quien perdió la vida en la Navidad del año 2016.

"Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que debo protegerme de ella", manifestó Robbie Williams.

"A veces esto me abruma y otra es como una herramienta que necesito para subir al escenario. A veces siento que vivo en felicidad y eso es genial", agregó a "The Sun".

Hace dos meses, Robbie le dijo al mismo medio que pasó siete días en cuidados intensivos en septiembre pasado luego de que los médicos le descubran anormalidades en el cerebro que "parecían sangre".

"Una vez que has estado en el planeta durante 43 años te das cuenta de que, incluso si tienes todo lo que yo tengo no eres invencible. Ahora me cuidaré mucho más", agregó el artista británico.

Robbie Williams ha vendido 75 millones de discos a nivel mundial y ganó 18 Brit Awards. Se casó con Ayda Field en 2010 y tiene dos hijos.