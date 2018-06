Robbie Williams cree que sufre el síndrome de Asperger 

Sus shows en vivo están marcados por su personalidad deshinibida; sin embargo, Robbie Williams reveló que sufre un trastorno que le dificulta el desarrollo de sus habilidades sociales y que él cree que se trata del síndrome de Asperger.

Robbie Williams, de 44 años, se confesó en una entrevista en Radio 2 de la BBC, y dijo que "hay algo" que le falta y que "es un trabajo realmente duro" estar en su mente.

A lo largo de su trayectoria, el intérprete de los éxitos "Angels" o "Let Me Entertain You", ha sufrido depresión y ansiedad, así como diversos problemas con el alcohol y las drogas.

"Puede que tenga Asperger o autismo. No sé en qué espectro me encuentro pero sé que alguno. Tengo una interesante compulsión, adicción, enfermedad mental", precisó.

Robbie Williams es conocido por sus excesos, irreverencias y provocaciones sobre el escenario, la última protagonizada en la ceremonia de apertura del Mundial de fútbol de Rusia, cuando en mitad de su actuación levantó el dedo medio a la cámara.

En las últimas semanas muchos artistas hicieron duras revelaciones sobre sus vidas privadas. Demi Lovato confesó, a través de su canción "Sober", que luego de seis años volvió a ingerir bebidas alcohólicas, mientras la actriz Fran Drescher confesó que padecía de estrés postraumático en el rodaje de "La Nana".