Robert Downey Jr. y su frase racista hacia González Iñarritu

Robert Downey Jr. fue acusado de racista por un comentario sobre el exitoso director de cine nacido en México Alejandro González Iñárritu.

Durante una entrevista con The Guardian, el protagonista de "Los Vengadores: la era de Ultrón", fue consultado por la opinión del cineasta azteca en torno a los filmes de súper héroes.

En 2014, el director de la elogiada "Birdman" señaló que las películas sobre súper héroes son una especie de "genocidio cultural" y que tienen un trasfondo ideológico de derecha.

"¿Súper héroes? Tan solo la palabra héroe me molesta. ¿Qué chingada significa eso? Si observa la mentalidad de muchos de esos filmes, es realmente acerca de gente rica y que tiene poder, que harán el bien y van a matar a los malos. Filosóficamente no me gusta", manifestó el mexicano a Deadline.

"A él lo respeto mucho. Para una persona cuya lengua materna es el español, juntar las palabras 'genocidio cultural' debe decir muy lo brillante que es", respondió Robert Downey Jr. durante una entrevista con The Guardian.La expresión ha sido tomada como una ofensa a González Iñarritu y a las personas de habla hispana en general. Hasta el momento, el actor que da vida a Iron Man no ha explicado lo que quiso decir y menos aún ofrecido disculpas.

A mitad de semana, Robert Downey Jr. tuvo un altercado con un periodista inglés que le preguntó por su pasado vinculado a la violencia y las drogas. El actor estadounidense se paró y abandonó la entrevista.

#RobertDowneyJr abandonó entrevista por preguntas incómodas ► http://t.co/EApwLrrgOM pic.twitter.com/68aJDTILll— Luces El Comercio (@Luces_ECpe) abril 22, 2015

“Los Vengadores: la era de Ultrón” se estrena el jueves 30 de abril en Perú.