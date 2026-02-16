Resumen

Robert Duvall, recordado actor de “El Padrino”, falleció a los 95 años. (Foto: MARK RALSTON / AFP)
/ MARK RALSTON
Por Redacción EC

Robert Duvall, el aclamado actor de cintas icónicas como “Apocalypse Now” y “El Padrino”, murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

